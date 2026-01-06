Los Dallas Cowboys despiden al DC Matt Eberflus después de una temporada

El vaqueros de dallas Vi lo suficiente de Matt Eberflus en una temporada para decir ya basta.

Los Cowboys despidieron a Eberflus el martes 6 de enero, después de que los Cowboys terminaron en el puesto 30 en la NFL en defensa del equipo y arruinaron una de las mejores temporadas ofensivas en la historia de la franquicia y desperdiciaron una temporada en la que el mariscal de campo Dak Prescott Jugó tan bien como cualquiera en la NFL.

“Fuentes: El vaqueros están despidiendo al DC Matt Eberflus”, Jordan Schultz, experto en la NFL escribió en su cuenta oficial de X. «Durante su única temporada en Dallas, la unidad de Eberflus ocupó el último lugar en varias categorías, incluidas tercera oportunidad, zona roja y defensa aérea».

Es el segundo año consecutivo en el que Eberflus es despedido. En la temporada 2024, el Osos de chicago despidió a Eberflus después de un comienzo de temporada de 4-8.

Los Cowboys tuvieron marca de 7-9-1 en 2025 y fueron eliminados de los playoffs faltando 3 juegos de la temporada regular.