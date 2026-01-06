5 formas efectivas de superar la resistencia a la insulina y perder peso sin dietas extremas

VIVA – Resistencia insulina Es una afección compleja en la que el cuerpo no responde a la hormona insulina producida por el páncreas como debería en condiciones normales. Se sabe que esta afección está asociada con varios problemas de salud graves que van desde enfermedades cardíacas y vasculares, síndrome metabólico, síndrome de ovario poliquístico y obesidad.

Cuando alguien experimenta resistencia a la insulina, una cosa que puede hacer es reducirla. peso corporal y cambiar el estilo de vida. Hablar de pérdida de peso cuando a alguien le han diagnosticado resistencia a la insulina no es un asunto fácil.

Pero eso no significa que no se pueda hacer: la reconocida entrenadora física Julie Capozziello comparte una solución en cinco pasos, en forma de una guía detallada y fácil de seguir para ayudar a mejorar la resistencia a la insulina mientras se pierde peso. ¿Cualquier cosa? El siguiente es un resumen tal como se informa en la página. Tiempos del IndostánMartes 6 de enero de 2026.

1. Desarrollar masa muscular

Julie explicó que el músculo esquelético es el lugar más grande del cuerpo para eliminar o utilizar la glucosa.

«Esto significa que cuando comemos carbohidratos, los alimentos se convierten en azúcar en la sangre. El azúcar tiene que almacenarse en algún lugar, y el lugar de almacenamiento son los músculos», dijo.

Cuando los músculos trabajan o se contraen, extraen azúcar de la sangre y la almacenan. Cuanto más se utilizan los músculos, más azúcar se extrae de la sangre, por lo que el cuerpo necesita menos insulina para regular los niveles restantes de azúcar en sangre.

Una de las formas más efectivas de desarrollar músculo es con entrenamiento con pesas o entrenamiento de resistencia.

«El entrenamiento de resistencia aumenta algo llamado GLUT4 (transportador de glucosa tipo 4) en los músculos. GLUT4 ayuda a que la glucosa llegue a los músculos sin provocar un gran pico de insulina», explicó.

El entrenamiento con pesas también ayuda a mejorar la resistencia a la insulina incluso si no se pierde peso. Debido a esto, Julie enfatizó que muchas mujeres que solo hacen ejercicio cardiovascular todavía experimentan resistencia a la insulina.

2. Come proteínas primero

Además de aumentar la ingesta de proteínas, el orden de alimentación también influye mucho. Comenzar una comida con proteínas puede ayudar a suprimir los picos de azúcar en sangre porque el azúcar ingresa al torrente sanguíneo más lentamente.