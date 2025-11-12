La sincera charla de Mauro Zijlstra sobre la competición con Jens Raven en la selección sub-22

VIVA – Joven delantero de la selección nacional sub-22 de Indonesia, Mauro Zijlstramostró gran determinación para aparecer con el equipo de Garuda Muda en el evento Juegos del mar 2025 que se celebrará en Tailandia.

El jugador del FC Volendam incluso admitió que había hablado directamente con su club para obtener permiso para defender al equipo rojiblanco, a pesar de que los SEA Games no estaban en la agenda oficial de la FIFA.

«Le dije a Volendam que quiero jugar en este torneo. Ahora estoy esperando su respuesta», dijo Mauro en el estadio Madya, Senayan, Yakarta, el martes 11 de noviembre de 2025.

Zijlstra es uno de los tres jugadores de la diáspora convocados por la entrenadora Indra Sjafri para la segunda fase del campo de entrenamiento (TC) en noviembre. Los otros dos nombres son Ivar Jenner y Dion Markx.

Actualmente, Garuda Muda se está preparando para afrontar dos partidos de prueba contra Mali los días 15 y 18 de noviembre, como calentamiento antes de competir en los SEA Games del 9 al 20 de diciembre de 2025 en Tailandia.

Mauro afirmó que todavía se está adaptando porque es la primera vez que se une a la selección sub-22 después de convertirse oficialmente en ciudadano indonesio (WNI).

“Realmente no he jugado con los niños de este equipo, hasta ahora solo he pasado la práctica”, dijo.

Aun así, el jugador de 21 años confía en la calidad del equipo.

«Creo que podemos ganarle a Mali y también en los SEA Games. Veremos los resultados», afirmó el exjugador del NEC Nijmegen.

Respecto a la competencia en primera línea, Mauro enfatizó que no se siente agobiado a pesar de tener que competir con otros atacantes como Jens CuervoRafael Struick, Rahmat Arjuna y Ricky Pratama.

«Jens es mi amigo, así que para mí no importa quién juegue. Lo importante es que quien juegue debe dar lo mejor para el equipo», destacó.

Mauro agregó que está listo para trabajar duro para ganar el lugar principal y llevar a la Selección Nacional Sub-22 de Indonesia a lograr los mejores resultados en los SEA Games más adelante.

«Cuando esté en el campo, haré lo mejor que pueda. Lo importante es que todos luchamos por un objetivo: traer una medalla de oro a Indonesia», concluyó Mauro.