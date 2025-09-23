Kemenkum Central Java fomenta la formación de Posbankum en Grobogan

GROBOGAN (Antara) – La Oficina Regional (Kanwil) del Ministerio de Let (Kemenkum) de Java Central ha alentado la formación de un puesto de asistencia legal (Posbakum) en el nivel de la aldea y Kelurahan en la regencia de Grobogan, como conveniencia de acceso a la comunidad.

«Con este Posbakum, el acceso a la comunidad estará más cerca y distribuidos uniformemente y las soluciones pueden alentar los niveles más bajos con la sabiduría cultural local», dijo Lily Mufidah, asesora legal de la oficina regional de la oficina regional de Grobogan.

El evento, organizado por el Gobierno de la Regencia de Grobogan con el tema «Gestión de sinergia de la documentación de la legislación y la orientación a los miembros de JDIH de la regencia de Grobogan».

También enfatizó que Posbankum no era solo un foro para la consulta legal, sino también una herramienta educativa para que la comunidad fuera más consciente de la ley.

«Esperemos que se formen cada vez más Posbankum, cuanto mayor sea la conciencia legal en la comunidad», explicó.

Otro orador, Dyah Santi, analista legal del joven experto de la oficina regional de la Java Central Kemenkum enfatizó la importancia de la sinergia en la gestión de la documentación e información sobre productos legales regionales.

«JDIH quiere aumentar la accesibilidad pública para documentos legales para apoyar la transparencia y la seguridad legal», dijo.

Santi agregó que el público puede obtener información legal precisa, actual y precisa a través de JDIH.

«Es por eso que el papel de los gerentes de JDIH en las regiones es muy estratégico para garantizar que la comunidad adquiera servicios de información legal de alta calidad», dijo.

Mientras tanto, el asistente del gobierno y el bien del pueblo de la Secretaría Regional de la Regencia de Grobogan enfatizaron la importancia de la sinergia entre las partes en la realización de un acceso justo a la corte.

«Posbakum es un instrumento importante para ofrecer a la comunidad servicios legales óptimos. Por esta razón, debemos continuar mejorando», dijo.

Mientras tanto, el personal experto del regente del gobierno, la ley y la política enfatizaban que JDIH es el derecho de una comunidad a la que generalmente debe ser accesible.

«Con la literatura legal en línea, el público ahora puede tener acceso a documentos legales», dijo.

El jefe de la Oficina Regional de Kemenkum Central Java Heni Susila Wardoy dijo que la existencia de JDIH era muy importante.

«Dada la importancia de JDIH para ofrecer educación legal y servicios legales a la comunidad», dijo.

También estaba presente en esta actividad el jefe de la sección legal de la Secretaría Regional de Grobogán, representantes de dispersmades, así como jefes de subdistrito en la regencia de Grobogan.