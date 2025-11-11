PGMOL toma decisión final sobre el gol anulado a Virgil van Dijk en el Manchester City vs Liverpool

A Virgil van Dijk le anularon un cabezazo al Liverpool en la derrota por 3-0 ante el Manchester City y ahora el jefe de PGMOL, Howard Webb, ha dado su veredicto sobre la decisión del VAR.

El árbitro Chris Kavanagh habla con Bernardo Silva de Manchester City y Virgil van Dijk de Liverpool durante un control VAR (Imagen: Nick Potts/PA Wire)

El jefe de PGMOL, Howard Webb, se pronunció sobre el gol anulado a Virgil van Dijk al Liverpool en la derrota ante el Manchester City. El City logró una victoria por 3-0 sobre los actuales campeones de la Premier League en el Etihad Stadium el domingo por la tarde.

Erling Haaland había dado la ventaja al City en la primera mitad, pero el Liverpool creyó haber empatado el marcador con un cabezazo de Van Dijk. Sin embargo, el gol de Van Dijk fue anulado después de que Andy Robertson estuviera en fuera de juego e interfiriera en el juego.

Nico González y Jeremy Doku luego contribuyeron al marcador para asegurar los tres puntos del City contra el Liverpool. El resultado llevó al equipo de Pep Guardiola al segundo lugar de la Premier League, cuatro puntos detrás del líder Arsenal.

Chris Kavanagh arbitró el partido, mientras que Michael Oliver se encargó de las funciones del VAR. Webb, que aparece en el programa ‘Match Officials Mic’d Up’ con Michael Owen, ha respaldado la decisión de los árbitros de anular el gol de Van Dijk contra el City, informa el Mirror.

«Claro, Miguel [Oliver]»Una gran decisión en un gran juego», dijo Webb. «A medida que el balón se mueve hacia Robertson, a tres metros de la portería en el centro del área de seis yardas, él hace ese movimiento claro para sumergirse debajo del balón. Pasa justo por encima de su cabeza y encuentra el objetivo en la mitad del área de seis yardas donde se encuentra.

«Los árbitros tienen que emitir un juicio: ¿esa acción clara afectó al portero y a su capacidad para salvar el balón? Ahí es donde entra en juego la subjetividad.

“Miraron esa acción tan cerca del portero y se formaron esa opinión.

“Sé que esta no es la opinión de todos, pero no es descabellado entender por qué [the officials] Sacaría esa conclusión si el jugador está tan cerca del portero, el balón viene directo hacia él y tiene que agacharse para apartarse.

“Llegan a la conclusión de que afecta la capacidad de Donnarumma para lanzarse en busca del balón y salvar.

“Una vez que han tomado esa decisión en el campo, es trabajo del VAR analizarla y decidir si el resultado fue claramente incorrecto.

«Sólo Donnarumma sabe realmente si esto le afectó y tenemos que analizar la evidencia real».

El lunes se reveló que el Liverpool se había puesto en contacto con la PGMOL para expresar su preocupación por la anulación del gol de Van Dijk durante el partido en el Etihad. El entrenador del Liverpool, Arne Slot, también expresó su frustración por la decisión tras la derrota ante el City.

«Es difícil dar mi opinión. Es claro y obvio que se ha tomado una decisión equivocada, al menos en mi opinión», dijo Slot tras el pitido final en el Etihad.

«No interfirió en absoluto con lo que podía hacer el portero. Inmediatamente después del partido alguien me mostró el gol que permitió el mismo árbitro: City contra Wolves la temporada pasada».

«Así que al juez de línea le tomó 13 segundos levantar su bandera para indicar que estaba fuera de juego. Así que hubo una comunicación clara, pero como dije, eso podría haber afectado el juego para nosotros de manera positiva».

