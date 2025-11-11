La Policía Nacional revela el caso de secuestro de Bilqis, RPD: Continúa la reforma policial

Jacarta – La Policía Regional de Sulawesi del Sur (Polda) logró resolver el caso secuestro hacia un niño llamado Bilqis (4) en la ciudad de Makassar. En poco tiempo fueron detenidos un total de cuatro autores. Debido a este éxito, la Comisión III RPD RI expresa su agradecimiento a policia nacional.

Lea también: Sespimmen Polri junto con los residentes de Batam discuten los desafíos del liderazgo en la era digital y de la posverdad



«La Comisión III agradece a la Policía Nacional por arrestar con éxito al autor del secuestro de niños llamado Bilqis en muy poco tiempo», dijo el presidente de la Comisión III de la Cámara de Representantes, Habiburokhman, en su declaración del martes 11 de noviembre de 2025.

Habiburokhman considera que la revelación de este caso es una prueba clara de que la reforma de la Policía Nacional continúa. Según él, esta actuación está en consonancia con la dirección del Presidente Prabowo Subianto en la lucha contra el acto criminal de la trata de personas (TPPO).

Lea también: El estado del cuerpo del hombre en la autopista de peaje de Jagorawi era patético cuando fue encontrado



«Este logro es una prueba clara de que la reforma de la policía ha sido y sigue siendo en curso. Realmente están implementando el programa prioritario del presidente Prabowo, es decir, la lucha contra el TIP», afirmó.

También agradeció la total dedicación de la policía en el proceso de persecución del perpetrador. Habiburokhman dijo que mucho personal estaba dispuesto a no volver a casa para encontrarlo. víctima.

Lea también: Habrá un sistema conectado a nivel nacional para todos los datos de los vehículos de motor y la identidad del conductor



«Se puede ver claramente la dedicación y profesionalismo del personal de la Policía Nacional que, desde el incidente, hizo todo lo posible para perseguir a los perpetradores día y noche. Escuché que la mayoría de este personal no regresó a casa durante la persecución», continuó.



Cuatro sospechosos del secuestro del niño Bilqis por la policía de Makassar

«Como representantes del pueblo, nos gustaría expresar nuestro agradecimiento a la Policía Nacional, al jefe de la Policía Nacional Listyo Sigit y a los agentes de policía que fueron directamente al campo para perseguir y arrestar al autor del secuestro de Bilqis», añadió.

Se sabe que la policía de Makassar logró traer a casa a una niña pequeña llamada Bilqis, que fue secuestrada en el parque Pakui, ciudad de Makassar, Sulawesi del Sur, el domingo 2 de noviembre de 2025, por un sindicato interprovincial de trata de personas y niños hasta Jambi.

El niño víctima Bilqis fue vendido a una familia en el área de la tribu Mentawak Anak Dalam (SAD), Merangin Regency, provincia de Jambi, por 80 millones de IDR.

La policía nombró a cuatro sospechosos del acto criminal de trata de personas (TPPO) después de descubrir el caso de secuestro del niño Bilqis (4) en la ciudad de Makassar, Sulawesi del Sur, que fue rescatado por un equipo conjunto en SPE Gading Jaya, distrito de Tabir Selatan, Merangin Regency, Jambi.

El inspector general jefe de la policía regional de Célebes del Sur, Djuhandhani, explicó la cronología del secuestro de Bilqis que tuvo lugar el domingo 2 de noviembre de 2025 en el parque Pakui, Jalan Andi Pangeran Pettarani Makassar. De las imágenes de CCTV se detectó que el perpetrador se llevó a la víctima junto con dos niños pequeños.