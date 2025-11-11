Se invitó a investigadores extranjeros a discutir el heroísmo de KH Sholeh Darat.

Semarang (ANTARA) – El gobierno de la ciudad de Semarang invitó a investigadores de varios países a discutir la historia del heroísmo de Kiai Haji Muhammad Sholeh bin Umar as-Samarani o conocido como KH Sholeh Darat.

Fueron invitados como oradores a un seminario internacional titulado «El legado de KH Sholeh Darat para la independencia de Indonesia como base para la propuesta del título de héroe nacional» en Semarang el martes.

Ella, a saber, la Dra. Suryadi, MA de la Universidad de Leiden, Países Bajos, Prof. Dr. Mohd. Roslan Bin Mohd. Tampoco de la Universiti Malaya, Malasia y del Prof. Dr. Khairudin Al Juned de la Universidad Nacional de Singapur, Singapur.

Los tres explicaron la gran contribución de KH Sholeh Darat a la lucha por la independencia de Indonesia, al desarrollo del intelectualismo islámico y a la formación del nacionalismo en el archipiélago.

El vicealcalde de Semarang, Iswar Aminuddin, explicó que el seminario se llevó a cabo como una serie de actividades para fortalecer la designación del gran clérigo de la ciudad de Semarang como héroe nacional.

Al leer los comentarios escritos del alcalde de Semarang, Iswar dijo que la batalla de KH Sholeh Darat no se libró mediante una guerra física, sino más bien a través del conocimiento y la predicación que iluminaron a la gente.

«Es la figura de un erudito que lucha con una pluma, no con un arma. Sus pensamientos y obras son el color del Islam en el archipiélago, que es pacífico, tolerante y ama a la patria», afirmó.

De hecho, muchos de sus estudiantes se convirtieron más tarde en pioneros de movimientos importantes, como KH Hasyim Asy’ari como fundador de Nahdlatul Ulama (NU), KH. Ahmad Dahlan, fundador de Muhammadiyah, y RA Kartini, luchadora por el empoderamiento de las mujeres.

“El gobierno de la ciudad de Semarang, junto con la comunidad y Nahdlatul Ulama, continúa luchando para recopilar archivos y documentos de respaldo para fortalecer su designación como héroe nacional”, dijo.

El jefe de los Archivos Nacionales de Indonesia, Mego Pinandito, destacó su pleno apoyo a la decisión del gobierno de la ciudad de Semarang de nombrar a KH Sholeh Darat como héroe nacional.

Según él, la lucha de KH Sholeh Darat fue una forma de guerra de ideas y una lucha por el conocimiento que se convirtió en la base del renacimiento del país.

«En el pasado, el príncipe Diponegoro luchó con armas, luego Kiai Sholeh Darat luchó con conocimientos, manuscritos y escrituras. Se trata de una yihad intelectual que eleva la conciencia nacional», afirmó.

También invitó al público a participar en la búsqueda y entrega de manuscritos, libros y archivos originales de las obras de KH Sholeh Darat para que ANRI pueda restaurarlos y digitalizarlos.

Durante el seminario se acordó que a la propuesta le seguiría la digitalización de las obras de KH Sholeh Darat, haciéndolas accesibles a las generaciones más jóvenes.

También estuvieron presentes el presidente de la Agencia Nacional Zakat Amil (Baznas), KH Noor Achmad, el presidente de Baznas de Java Central, elementos de la ciudad de Semarang Forkopimda, así como académicos y ulemas de varias regiones.

