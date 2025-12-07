Pep Guardiola menciona la única razón por la que Rayan Cherki le recuerda al técnico del Manchester City a Lionel Messi

El técnico del Manchester City, Pep Guardiola, habló sobre Rayan Cherki tras la victoria por 3-0 sobre el Sunderland.

Rayan Cherki

Pep Guardiola comparó a Rayan Cherki con Lionel Messi cuando el delantero del Manchester City ayudó a sellar una importante victoria sobre el Sunderland, colocando a los Blues a dos puntos del líder de la Premier League, el Arsenal. El City se benefició de vencer al Aston Villa con tres goles y una portería a cero contra uno de los paquetes sorpresa de la máxima categoría esta temporada.

El City se vio ayudado a resistir otro colapso en la segunda mitad gracias a una magnífica demostración de habilidad del fichaje de verano de Cherki, que produjo un rabona Centro que Phil Foden cabeceó para poner el 3-0. La habilidad provocó sorpresas entre la audiencia cuando se mostró en la pantalla grande, con Foden dirigiéndose directamente a celebrar con el joven de 22 años.

Cherki ha tenido una semana excelente y logró un comienzo contra el Sunderland con la compostura que mostró en los minutos finales en Fulham cuando los Blues amenazaban con sentenciar el partido. Y si bien la asistencia a Foden fue la más llamativa para muchos, Guardiola prefirió hablar de las cosas sencillas que hizo Cherki y que le recordaron a Messi.

«Rayan es un jugador excepcional, es muy joven, tiene una gran personalidad, lo demostró contra el Fulham en los momentos más difíciles. Tenía el balón en el 5-4 y nos dio un pase extra cada vez, no tiene miedo y tiene confianza», dijo Guardiola.

«En el último tercio tiene algo especial. Lo que más admiro de Rayan no son sus habilidades. Nunca he visto a Messi jugar un centro como lo ha hecho. Messi es el mejor jugador para jugar este juego, pero nunca he visto este tipo de centros».

«Los centros están bien, hacia la derecha o hacia la izquierda o en qué parte del pie, no importa. Si es efectivo está bien, pero me gusta la simplicidad porque aprendí de Messi que nunca se equivoca con las cosas simples. Las cosas simples las hace perfectamente, luego regatea a cuatro o cinco jugadores».

«Quiero que los jugadores hagan bien las cosas simples y luego tienes un talento especial y él puede hacer lo que quiera, pero si no trabaja ahora será un problema. Se meterá en problemas. Nos gusta decirles que se muevan en esos espacios, pero cuando tengan el balón, hagan lo que quieran».

«Antes de que se hiciera el centro, no le dije a Rayan que pusiera su pierna derecha detrás de su pierna izquierda y se persignara. Tienen que jugar. Les decimos qué hacer con la forma en que los oponentes atacan y defienden».