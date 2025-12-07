Celebre la Navidad y el Año Nuevo en la playa cerca de Yakarta, ¡unas vacaciones breves pero memorables!

Bantén, VIVA – Ahora cada vez más turistas buscan destinos. día festivo Corto que es capaz de proporcionar un equilibrio entre emoción y calma. Esta tendencia surge debido a actividades intensas –tanto laborales como domésticas– y un tiempo libre mínimo.

Por ello, las opciones de vacaciones de corta duración son cada vez más demandadas, porque permiten a las personas refrescar su mente y su cuerpo sin tener que esperar a unas vacaciones largas, que en realidad requieren más preparación y costes. ¿Dónde está el lugar? Desplázate para saber más, ¡vamos!

Esto está en línea con los datos del Ministerio de Turismo de agosto de 2025, que muestran que la duración media de la estancia de los huéspedes nacionales en hoteles con estrellas es de sólo 1,67 noches. Estas cifras indican que la gente ahora tiende a irse de vacaciones sólo 1 o 2 noches, sin esperar más a un largo permiso para recuperarse.

Tanjung Lesung Beach & Hotel en Banten también ofrece una experiencia de estadía que ha sido diseñada para hacer que unas vacaciones sean cortas pero que aún dejen una impresión en la memoria. Dos noches o tres días aquí son suficientes para que el cuerpo se relaje y la mente vuelva a aclararse. Una combinación de servicio premium y ambiente. playa con mar azul tranquilo, arena blanca, aire puro y diversas actividades recreativas, lo que lo hace ideal para familias, parejas y viajeros solitarios que quieran aliviar el cansancio sin tener que desplazarse muy lejos.

Imagínese comenzar la mañana con un desayuno mientras contempla el tranquilo océano azul. Después disfruta de un masaje durante una hora que hará que tu cuerpo se sienta ligero. Luego, podrá relajarse en la piscina privada mientras toma una bebida fresca. Cuando tengas energía nuevamente, podrás continuar probando varios deportes acuáticos en Lalassa Beach Club, desde deportes relajantes como kayak hasta deportes acuáticos llenos de adrenalina como motos acuáticas.

Por la noche, podrá sentarse y disfrutar de una comida en el restaurante Pangrango, que deleitará su paladar mientras contempla el espectáculo de danza del fuego. El ambiente es más cálido gracias al amable servicio del personal que se encuentra no muy lejos de usted y siempre dispuesto a ayudarle en sus necesidades.

¿Cómo? ¿Vale la pena lo suficiente como para estar en tu lista de vacaciones? Bueno, lo que es aún más interesante es que Tanjung Lesung Beach & Hotel también ofrece paquetes combinados para pernoctaciones y actividades emocionantes. Desde ciclismo, vehículos todo terreno hasta deportes acuáticos como jetski, banana boat, donut boat, kayak, snorkel y buceo, todo se puede disfrutar en una zona turística.