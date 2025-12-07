Afirma dormir con 158 estudiantes, carrera apoyada por su madre y su marido

Jacarta – No bonnie azul Actualmente se está robando la atención del público indonesio después de que se difundiera ampliamente la noticia de su arresto en Bali el viernes 5 de diciembre de 2025.

La figura conocida como estrella del cine para adultos de Inglaterra fue arrestada por la policía por su presunta participación en la producción de contenido pornográfico. Aunque el caso aún está en proceso de investigación, el público siente curiosidad por los antecedentes personales de esta mujer de 26 años. ¿Quién es él? Desplázate para saber más, ¡vamos!

Detrás del nombre artístico de Bonnie Blue, su verdadero nombre es Tia Emma Billinger, nacida en mayo de 1999. Creció en un pequeño pueblo de Derbyshire, Inglaterra, en una familia sencilla. Bonnie nunca conoció a su padre biológico; La figura paterna en su vida es su padrastro, Nicholas Elliot, a quien considera una verdadera figura paterna. También tiene dos medios hermanos, un hermano y una hermana, que eligen vivir lejos del centro de atención.

Su adolescencia transcurrió con normalidad. Estudió en la Escuela Friesland en el pueblo de Sandiacre, mientras se dedicaba a la danza. Su talento artístico lo llevó incluso a convertirse en una estrella de la danza local. Informe el sol dijo que Bonnie había aparecido en varios espectáculos de danza en su área natal. Sus logros son bastante sorprendentes: participó en el Campeonato Británico de Street Dance de 2015 con sus hermanos.

Además de bailar, también trabaja a tiempo parcial como la mayoría de los adolescentes. Bonnie trabajó en una tienda minorista de Poundstretcher antes de dejar la escuela y buscar una nueva dirección en la vida.

En octubre de 2022, Bonnie se casó con su amor de la infancia, Oliver Davidson, con quien había estado desde los 15 años. Después de casarse, los dos se mudaron a Australia. Este movimiento fue un punto de cambio importante en la vida de Bonnie. En ese país comenzó a probar suerte como cam girl, profesión que consiste en retransmitir en directo a través de webcam con contenidos muchas veces para adultos e interactivos.

En diversas declaraciones anteriores, Bonnie reveló que el apoyo de Oliver fue el motivo por el que se atrevió a ingresar a la industria del entretenimiento para adultos. Su popularidad aumentó rápidamente y, según se informa, pudo ganar alrededor de £ 5.000 (Rp. 111 millones).

Sin embargo, este recorrido profesional no fue de la mano de un hogar estable. Después de casi una década juntos, Bonnie y Oliver se separaron. Después del divorcio, Bonnie se cambió a la plataforma Onlyfans y se disparó aún más. Ahora su riqueza se estima en £3 millones (Rp. 66,7 mil millones) con unos ingresos de alrededor de £600.000 (Rp. 13,3 mil millones) por mes.