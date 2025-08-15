Pep Guardiola emite una actualización de transferencia de Ederson y hace que el hombre del portero de la ciudad de Man City

Manchester City Transfer más, ya que Pep Guardiola dice que sobre el futuro de Ederson.

El portero Ederson de Manchester City ha sido objeto de entrevistas de transferencia para una gran parte del verano

Ederson está listo para comenzar la temporada como el guardián de primera elección de Manchester City en el internacional de Brasil para viajar a Wolves el sábado para el primer partido de la Premier League.

El ‘Keeper se ha asociado con un cambio de Etihad para una gran parte del verano y esa conversación se intensifica en medio del interés de la ciudad en el PSG, Gianluigi Donnarumma.

La ciudad insiste en que quieren mantener a Ederson y que no ha habido ofertas para él. Dicho esto, el interés en Donnarumma, que ha visto todos sus puentes en el PSG quemado, tampoco ha sido negado.

Con James Trafford, que también estaba conectado de Burnley este verano, todo se reduce a unas semanas intrigantes en el departamento de portero antes de que la ventana de transferencia se cierre el 1 de septiembre.

Al abordar la situación de ‘Keeper en su conferencia de prensa el viernes por la tarde, Guardiola dijo:’ Ederson no vino a mí y dijo que quería irse o que tenía una oferta. Todos los jugadores aquí son nuestros jugadores y los quiero. Lo que sucederá en tres semanas, nadie lo sabe. ‘

Por su parte, Ederson habló a principios de verano sobre su deseo de quedarse en Manchester para la próxima campaña.

«Mi futuro está aquí», dijo el jugador de 31 años. “Algunos amigos me envían muchas noticias, pero el 99% son noticias falsas. Te entiendo, necesitas las noticias para colocar un similar en las redes sociales o silbar para las noticias.

«Entiendo, pero hay muchas noticias falsas en mi nombre. Mi cabeza está aquí. Se queda con la ciudad. Me da todo para volver a la Premier League y también ganar la Liga de Campeones. Mi mente se queda en el club».

—

