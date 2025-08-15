El alcalde de Semarang se reunió inmediatamente con el Ministerio de LRT

SEMARANG (Antara) – El alcalde Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti explicó que habrá una reunión en el futuro cercano con los ministerios relevantes para discutir el Plan Integrado de Desarrollo de Raya (LRT) en la ciudad de Atlas.

«La construcción del LRT es un plan que ha sido muy larga y en el período de liderazgo anterior ha habido un» diseño de ingeniería detallado «(DED)», dijo Agustina el viernes en Semarang, Java Central.

Según él, el Plan de Desarrollo LRT en Semarang implementará un esquema de inversión que debe obtener la aprobación y el apoyo del Gobierno Central.

«Parece que hay una considerable preparación masiva en este nivel central. Recibimos un informe ayer en el futuro cercano, habrá una reunión conjunta entre (Ministerio de Transporte, Obras Públicas y el Ayuntamiento de Semarang», dijo.

Ciertamente, enfatizó que la voluntad del Ayuntamiento de Semarang a la construcción de modos LRT -Massatransport que agregará más opciones de transporte para la comunidad.

«Estamos listos y felices. Si hay un LRT, esto significa que el transporte público se volverá más. Los jóvenes están felices. Si ves películas de Drakor, es realmente bueno, la gente toma un LRT limpio y cómodo. Creo que es nuestro sueño juntos», dijo.

Para la ruta LRT, dijo que todavía estaba en el estudio hasta ahora, pero claramente incluía el Aeropuerto Internacional Ahmad Yani, luego desde Mangkang hasta Penggaron.

«Bueno, pedimos que haya puntos extra en la parte superior (área de Semarang Atas). Hasta qué punto puede superar la pendiente, y así sucesivamente, esto se discute», dijo.

Debido a que no lleva el financiamiento de su construcción, dijo, el gobierno de la ciudad de Semarang estará obligado a ofrecer tierras para la ruta LRT, en particular la adquisición de tierras en la comunidad.

«Desde la ruta (ruta LRT, etc.) hay varias tierras de residentes que necesitan ser golpeados. Si el país es, por supuesto, libre. Pero (tierra, etc.) la otra es responsabilidad del Ayuntamiento», dijo.

El Plan de Desarrollo LRT en Semarang City se creó a mediados de -2028 para integrar el Aeropuerto Internacional Ahmad Yani con áreas urbanas, como Simpang Lima.

El discurso de desarrollo de LRT fue restaurado después de que el alcalde de Semarang Agustina lo entregó durante la discusión «Futuro de la movilidad de la ciudad» en Yakarta, el 8 de agosto de 2025.