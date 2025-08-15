Trump fue demandado por la autoridad de la policía de Washington

WashingtonVIVA – Gobierno de la ciudad de Washington DC (Distrito Columbia) demandó al presidente Donald Triunfo El viernes 12 de agosto de 2025, que bloqueó la adquisición del departamento Policía Metropolitan (MPD) por el gobierno federal. Esta demanda se presentó solo unas horas después de que Trump designó al jefe de la Agencia de Control de Narcóticos (DEA) Terrance Cole como presidente de emergencia del MPD.

El fiscal general DC Brian Schwalb dijo que Trump actuó mucho más allá de su autoridad legal y le pidió al juez que mantuviera el control del departamento de policía en manos del distrito. Consideró el paso de Trump «ilegal» y podría causar un caos operativo.

«La acción ilegal del gobierno es un insulto a la dignidad y la autonomía de 700,000 estadounidenses que hacen que DC sea su hogar. Esta es la amenaza más grave para la regla de origen que el distrito ha enfrentado, y luchamos por detenerlo», dijo Schwalb dilatadoR Associated Press, Viernes.

El nombramiento de Cole fue anunciado por la fiscal general de los Estados Unidos, Pam Bondi, el jueves por la noche. Esta decisión revocó parte de la autoridad del jefe de MPD Pamela Smith, que había estado trabajando a continuación Alcalde Muriel Bowser.

Bondi también canceló la política de MPD que limita la cooperación con la Autoridad Federal de Inmigración, requiere que todas las nuevas direcciones obtengan la aprobación de Cole.

Alcalde de Washington, Muriel Bowser

La adquisición de la policía es el último paso de Trump para evaluar el límite de su autoridad legal en la realización de su agenda, confiando en leyes poco claras y estatus de emergencia que se consideran fortaleciendo su duro mensaje al crimen y su plan para acelerar la deportación masiva de las personas en los Estados Unidos ilegalmente.

Esto también marca una de las autoridades federales más extensas del gobierno regional en los tiempos modernos. Aunque Washington luchó con el aumento de la violencia y la falta de vivienda tangible, el nivel de asesinato en esta ciudad estaba bajo varias otras ciudades importantes de los Estados Unidos, y la capital no estaba en el colapso de la seguridad pública como lo describe el gobierno de Trump.

Schwalb dijo el jueves por la noche que la dirección de Bondi «violó la ley», con la razón por la que la policía no podía ser seguida por la policía de la ciudad. Escribió en un memorando a Smith que «los miembros del MPD deben continuar siguiendo sus órdenes y no a los funcionarios que no sean designados por el alcalde», lo que desencadenó un choque legal entre el distrito dominado por los demócratas y el gobierno republicano.

El alcalde de Washington Muriel Bowser escribió en las redes sociales el jueves, Ahwa «no había ley que presentara la autoridad del personal del distrito a los funcionarios federales».

El alcalde de Bowser rechazó la medida, enfatizó que no había una ley que entregara el control del personal de la policía regional a los funcionarios federales.

El presidente tiene mayor poder sobre la capital nacional que otras ciudades, pero DC ha elegido al alcalde y su propio consejo municipal desde que se firmó la ley de regla de origen en 1973.

Trump es el primer presidente en mantener el control sobre la policía de la ciudad desde que se aprobó. La ley limita el control a 30 días sin la aprobación del Congreso, a pesar de que Trump ha señalado que lo extenderá.

Schwalb cree que el papel del presidente está limitado según la ley, solo requiere que el alcalde brinde servicios policiales con fines federales.

Las personas que han estado tensa debido al aumento de la fuerza durante los días han comenzado a presenciar un desempeño más significativo de poder en toda la ciudad. Las fuerzas de la Guardia Nacional supervisan algunos de los puntos de referencia más famosos del mundo y Humvee tomó una posición frente a la concurrida estación de tren principal.

Los voluntarios ayudaron a las personas sin hogar a abandonar sus viejos campamentos, donde a menudo no están claros.

El Departamento del Departamento de Seguridad Nacional fue vigilado fuera del Parque Nacional durante el partido el jueves, entre los Nacionales de Washington y los Filis de Filadelfia. Los agentes de la DEA patrullan en el Wharf, un área popular de entretenimiento nocturno, mientras que los oficiales del Servicio Secreto se ven en el entorno de fondo.

Bowser, que caminó sobre la cuerda entre la Casa Blanca controlada por el Partido Republicano y el Distrito Electoral de la Ciudad, la mayoría de la población, era el Partido Demócrata, estaba fuera de la ciudad el jueves para asistir a un evento familiar en Martha’s Vineyard, pero regresaría el viernes, dijo su oficina.

Aumentar la visibilidad de las tropas federales de la ciudad, incluso en muchas áreas con tráfico denso, ha conmocionado a los residentes que viven sus vidas.

Los oficiales establecieron un puesto de inspección en una de las áreas de entretenimiento nocturnas populares de DC, lo que provocó protestas. Las tropas fueron colocadas fuera del Centro de Transporte de la Estación de la Unión cuando 800 miembros de la Guardia Nacional que habían sido activadas por Trump comenzaron a llevar a cabo la misión que incluía seguridad de monumentos, patrullas de seguridad comunitaria y esfuerzos para embellecer el parque, dijo el Pentágono.

Las tropas ayudarán a los agentes de la ley en varios roles, incluida la regulación del tráfico y el puesto de control masivo, dijo Micah Maxwell de la Guardia Nacional Micah Maxwell. Los miembros de la Guardia Nacional han sido capacitados en tácticas de desescalación y equipos de control de masas, dijo Maxwell.

Las fuerzas de la Guardia Nacional son tropas semi-regulares en DC, generalmente utilizadas durante eventos públicos masivos, como la celebración anual del 4 de julio. Se usaron previamente rutinariamente para el control masivo dentro y alrededor de la estación de metro.