El gol en solitario de Ramadhan Sananta en la liga de Malasia se vuelve viral, el defensor de Sabah no se mueve

VIVA – Atacante Equipo Nacional Indonesia, Mahoma Ramadán SanantaUna vez más se robó la atención del público del fútbol del Sudeste Asiático. La acción individual del jugador del DPMM Brunei Darussalam se volvió viral en las redes sociales tras marcar un gol espectacular en una carrera en solitario en el evento. Liga de Malasia.

El momento ocurrió cuando DPMM visitó la sede del Sabah FC, el sábado (20/12). En la competición, DPMM consiguió una victoria por 3-1 sobre los anfitriones, con uno de los goles de Ramadhan Sananta.

Sananta apareció desde los primeros minutos como punta de lanza del DPMM e inmediatamente mostró una actuación impresionante. Su gol llegó en el minuto 20 mediante una impresionante acción individual.

A partir de un centro desde la zaga del DPMM al área central, el balón se ganó mediante un duelo aéreo antes de caer a los pies de Sananta. Sin duda, jugador Selección Nacional de Indonesia Atravesó directamente la defensa del oponente.

El último defensor del Sabah FC superó con un toque inteligente. Luego, Sananta entró en el área de penalti antes de lanzar un genial remate que el portero local no pudo detener.

Este gol en solitario se convirtió inmediatamente en tema de conversación en las redes sociales y fue calificado como uno de los mejores goles de la temporada. Este gol adicional también aumentó la recaudación de Sananta a tres goles con DPMM en varias competiciones.

En ese partido, Sananta jugó 83 minutos antes de ser retirado. Otros dos goles del DPMM los marcaron Tommy Mawat en el minuto 74 y Azwan Ali Rahman en el minuto 86.

Mientras tanto, el Sabah FC sólo pudo remontar un gol gracias a Ajdin Mujagic en el minuto 76.

Esta victoria llevó al DPMM Brunei Darussalam al octavo lugar en la clasificación de la Liga de Malasia con una colección de 11 puntos en 11 partidos. Sabah FC tuvo que conformarse con estar un nivel por debajo con 10 puntos en el mismo número de partidos.