El Club Mason Greenwood apoya a Affan Kurniawan, el destino del propietario del boleto Persib vs Borneo FC

Yakarta, Viva – Noticias sobre el club fortalecido Mason Greenwoodolímpico Marsella que rindió homenaje a Affan Kurniawan para ser un lector cazado Viva Sport Durante la semana del 31 de agosto de 2025.

Leer también: Oficial: Eliano Reijnders se une a Persib Bandung



También hay noticias sobre el destino de Bobotoh que ha comprado boletos. Perseguidor Bandung contra Borneo FC.

El duelo debe posponerse por razones de seguridad. PERSIB asegura que el boleto que se ha comprado permanece vigente y se transfirirá automáticamente al próximo partido PERSIB. De esa manera, el estado y los derechos de la audiencia no se perderán.

Leer también: Persib celebró un juego interno después de cancelado contra Borneo FC, Thom Haye no era visible



Estas son cinco de las noticias más populares en el canal Sport resumido por Viva Round Up:

5. ¿Cómo es que el equipo de promoción es así? ¡Psim Yogyakarta hace un Geger Super League 2025/26!

Leer también: Se posponen los partidos del drama de la Super League.





Psim yogyakarta Foto : Instagram @Psimjogja_Official

Psim Yogyakarta se desempeñó sorprendente al comienzo de la temporada 2025/26 de la Super League. Como equipo promocional, Laskar Mataram es realmente capaz dar una gran sorpresa Con un récord impresionante en los primeros cuatro partidos.

4. Oficialmente Únase a Chelsea, Alejandro Garnacho: ¡Somos el mejor equipo del mundo!



Jugador de Chelsea Alejandro Garnacho

Chelsea finalmente inauguró la llegada de Alejandro Garnacho del Manchester United. El anuncio se realizó el domingo (31/8), donde los Blues llamaron al extremo del equipo nacional de 21 años ha firmado un contrato a largo plazo hasta 2032.

3. Persib vs Borneo FC se pospone, ¿cuál es el destino de los boletos que han sido comprados por Bobotoh?



Convoy Bobotoh Persib Bandung

La cuarta semana del partido de la Super League 2025/2026 entre Persib Bandung contra Borneo FC Samarinda en el Gelora Bandung Lautan Api Stadium (GBLA), el domingo 31 de agosto de 2025, se pospuso oficialmente. La decisión fue tomada Siguiendo las condiciones de seguridad En Bandung, que aún no es propicio después de que la manifestación del estudiante el viernes (29/8) terminó en el caos.

2. Club gigante francés Mason Greenwood se unió al apoyo de Affan Kurniawan



Olympique Marsella brinda apoyo a Affan Kurniawan Foto : Instagram @olympiquedemarseille

Olympique Marsella de la Gigante Francesa, que ahora se fortalece proporcionar apoyo y respeto A Affan Kurniawan, un taxista de motocicletas en línea que murió en un motín de manifestación en Yakarta, jueves (28/08/2025) por la noche.

1. Más popular: los momentos de abrazo de Sassuolo Fatal, Jay Idzes y Emil Audero en la Serie A



Emil Audero Bertemu Jay Idzes Saat Cremonese vs Sassuolo

Noticias sobre el error fatal de Sassuolo en el debut de Jay Idzes en la Serie A, contra Cremonese, Conviértete en un lector de prisa Viva Sport A lo largo del sábado 30 de agosto de 2025.

Todavía del mismo partido. El momento del abrazo de dos jugadores del equipo nacional indonesio, Jay Idzes y Emil Audero antes del partido también fue una preocupación para el lector.