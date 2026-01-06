El periodo de trabajo ha sido largo, se necesita un proceso de actualización

Jacarta – El presidente de la Comisión para la Erradicación de la Corrupción, Setyo Budiyanto, dijo que cinco investigador quién fue nombrado jefe de la policía del resort o jefe de policia en varias áreas es la autoridad del Cuartel General de la Policía Nacional de la República de Indonesia (policia nacional).

«Creo que toda la autoridad recae en la Jefatura de la Policía Nacional para determinar», dijo Setyo después de asistir a un evento en la Oficina del Ministerio de Derechos Humanos, Yakarta, el martes 6 de enero de 2026.

Según él, los cinco investigadores han trabajado durante bastante tiempo en la Comisión para la Erradicación de la Corrupción (kpk), si se calcula a partir del tiempo de trabajo.

«Su período de trabajo promedio es lo suficientemente largo como para necesitar un proceso de actualización, por lo que son ubicados allí», dijo Setyo.

El presidente de la Comisión para la Erradicación de la Corrupción también felicitó a los cinco investigadores nombrados jefes de policía.

Los cinco jefes de policía son Boy Jumalolo como jefe de policía de South Tangerang, Banten; Bayu Anuwar Sidiqie (Kapolres Situbondo, Java Oriental), Dikri Olfandi (Kapolres Magelang, Java Central), Bagus Priandy (Kapolres Mandailing Natal, Sumatra del Norte) y Hidayat Perdana (Kapolres Kuantan Singingi, Riau).

Ilustración de la Comisión para la Erradicación de la Corrupción (KPK)

El Comité para la Erradicación de la Corrupción espera que los logros y logros positivos durante su servicio en el Comité para la Erradicación de la Corrupción continúen, incluida la incorporación del espíritu de integridad y anticorrupción a su nuevo entorno.

La Comisión para la Erradicación de la Corrupción dijo que las colocaciones en varias áreas también fortalecerían la colaboración en los esfuerzos para erradicar la corrupción en las regiones.

Además, el Comité para la Erradicación de la Corrupción, a través de sus funciones de coordinación y supervisión, está trabajando intensamente con los gobiernos regionales y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, tanto en esfuerzos para prevenir la corrupción como en la resolución de casos de presuntos actos criminales de corrupción. (Hormiga)