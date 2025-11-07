Jacarta – YouTube ha eliminado cientos de vídeos que documentan violaciones de derechos humanos por Israel De Gaza y la Cisjordania ocupada, incluidos relatos de testigos presenciales, informes de investigación y material humanitario, según el medio de comunicación sin fines de lucro de Estados Unidos (EE.UU.), La intercepción.

Desde octubre de 2025, la plataforma de alojamiento de vídeos habría eliminado más de 700 vídeos y suspendido las cuentas de grupos de derechos humanos. Palestina liderando, Al-Haq, el Centro de Derechos Humanos Al Mezan y el Centro Palestino de Derechos Humanos.

Según se informa, el material eliminado incluye una investigación sobre el asesinato de la periodista palestino-estadounidense Shireen Abu Akleh a manos de las fuerzas israelíes, imágenes de demoliciones de viviendas en Cisjordania y un documental sobre madres que sobrevivieron a los ataques de Israel en Gaza.

La intercepción describió la retractación como parte de un esfuerzo más amplio respaldado por Estados Unidos para suprimir la documentación de los presuntos crímenes de guerra de Israel, según lo citado por el sitio Rusia hoyViernes 7 de noviembre de 2025.

La misma organización palestina atacada por YouTube fue sancionada por Washington en septiembre de 2025 por presentar pruebas a la Corte Penal Internacional (CPI) contra el primer ministro Benjamín Netanyahu y el exministro de Defensa israelí Yoav Gallant.

La CPI emitió órdenes de arresto para los dos funcionarios en 2024 bajo sospecha de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en Gaza. El portavoz de YouTube, Boot Bullwinkle, dijo a The Intercept que el propietario de la plataforma, Google, está «comprometido a cumplir con las sanciones aplicables».

La influencia de Washington sobre las empresas de tecnología se convirtió en una controversia nacional durante la administración del presidente estadounidense Joe Biden. En el caso Murthy contra Missouri, las agencias federales están acusadas de presionar a Meta, X (Twitter) y YouTube para que supriman opiniones impopulares con el pretexto de luchar contra la desinformación.

La Corte Suprema desestimó el caso el año pasado por motivos de procedimiento, por lo que queda por ver si la coordinación entre el gobierno y la plataforma viola el derecho constitucional a la libertad de expresión.

Esta transferencia se produce en medio del apoyo militar y diplomático de Washington a Israel durante el conflicto de Gaza. Estados Unidos ha proporcionado armas adicionales a Israel y ha bloqueado repetidamente las resoluciones de la ONU que piden un alto el fuego y condenan las víctimas civiles.