¡Finalmente hay una salida para las regalías caóticas de la música!

Yakarta, Viva – Problemas realeza La música en Indonesia sigue siendo un tema candente entre los actores de la industria. La transparencia y la digitalización son dos problemas principales que hacen que muchos compositores sientan que la cantidad de regalías que reciben no es comparable a las expectativas.

Por otro lado, los empresarios como hoteles, restaurantes y centros de entretenimiento también dudan de si las regalías que pagan realmente alcanzaron las manos de los compositores. Esta desigualdad está tratando de ser respondida a través de la colaboración entre el Instituto Nacional de Gestión Colectiva (Lmkn) y Velodiva, una plataforma de reproductor de música digital basada en la transmisión realizada por los niños de la nación. Desplácese por la información completa, ¡vamos!

Se espera que la colaboración de LMKN y Velodiva traiga cambios importantes a la gobernanza Música de realeza en el país. Vedy Eriyanto, fundador y CEO de VNT Networks, enfatizó que la tecnología que desarrollaron había demostrado ser efectiva y utilizada por cientos de actores comerciales en varios sectores.

«Hemos demostrado que esta tecnología para ejecutar, incluso ha sido utilizada por cientos de empresarios. Solo una cosa que esperamos: la existencia de atención nacional para que este sistema sea reconocido y utilizado ampliamente», dijo Vedy en Yakarta.

Vedy enfatizó que la tecnología que presentan es una implementación del reglamento gubernamental número 56 de 2021 en relación con la gestión de regalías de los derechos de autor de la canción, que requiere la construcción de sistemas de información de canciones y música (SILM) y centros de datos de canciones y música (PDLM) por LMKN.

Como forma de soporte para estas regulaciones, VNT Networks ha creado un sistema de gestión de regalías y una puerta de música como un centro de datos de canciones.

«Todo está diseñado al referirse al PP No. 56 de 2021, que regula los procedimientos para reunir, procesar y distribuir regalías musicales. Si esta regulación se lee, la visión del gobierno está realmente muy avanzada. Los desafíos están en traducción a la forma de un sistema práctico y eficiente.

Velodiva está presente como un reproductor de música especial para fines comerciales, como hoteles, restaurantes, centros comerciales, bares, clubes nocturnos. Con integración directa al sistema LMKN, los usuarios ya no necesitan molestarse en grabar música manualmente. Todos los procesos de informes se llevan a cabo automáticamente, en tiempo real y se archivan perfectamente como la base de la distribución de regalías.

«La música correcta revive la atmósfera comercial, construyendo una imagen de marca y alentando el comportamiento de compra. Velodiva está presente para garantizar que todo eso se haga legalmente y beneficie a ambas partes: dueños de negocios y músicos», dijo Vedy.

No solo eso, las redes VNT también desarrollaron Velostage, plataformas especiales para sectores de rendimiento directo, como conciertos, seminarios, exposiciones, bodas. Con Velostage, cada canción reproducida puede estar bien documentada.

«Durante este tiempo, la música en vivo es a menudo un área gris. Muchas obras se reproducen, pero no está bien documentado. Velostage cierra la brecha, incluso diseñamos para integrarnos con el sistema de licencias de eventos y la venta de entradas», agregó.

La tecnología construida por VNT Networks se ha implementado en varias grandes redes de hoteles y restaurantes en Indonesia. Sin embargo, para que este sistema realmente pueda ser un estándar nacional, Vedy enfatizó la necesidad de apoyo y legitimidad del gobierno.

«No podemos pisar solos. Se necesita atención del gobierno para que este sistema se convierta en un estándar nacional. Esto no es solo una cuestión de tecnología, sino una cuestión de justicia para los músicos y la certeza legal para los actores comerciales. Las regalías no son solo números. Es una apreciación por el trabajo, la sangre por la industria de la música y la base para la creatividad que continúa creciendo.