Se le pide a la policía que investigue a los provocadores y disturbios antidisturbios en Yakarta

Yakarta, Viva – El metro de Polda Jaya reveló un caso de presunta incitación que resultó en una demostración líder Ricuh en Yakarta a fines de agosto pasado.

Observador de la policía del Instituto de Seguridad y Estudios Estratégicos (ISess), Bambang Rukminto enfatizó que las autoridades deben investigar a fondo las partes sospechosas de provocar a los manifestantes en la manifestación.

«Buenos alborotadores, quemadores, provocador Y el saqueo es un delito penal que debe procesarse legalmente «, dijo Bambang cuando lo confirma el equipo de medios, Yakarta, miércoles 3 de septiembre de 2025.

Evidencia de demostración ricuh dpr

Bambang espera, con la investigación exhaustiva del caso, puede revelar a los actores intelectuales a la financiación de manifestación el caos.

«Del mismo modo, actores intelectuales. Estos actores intelectuales deben tener cuidado de rastrearlos, incluida la relación entre los perpetradores con mente maestra Y los fondos para los fondos «, dijo Bambang.

Según él, era importante para que la percepción de solo el chivo expiatorio no apareciera. Mientras que los actores intelectuales que realmente lanzan sin ser conmovidos por la ley.

«Si bien el problema principal del acto de entregar las aspiraciones de la gente está oscurecida. Si eso sucede, el impacto solo será como analgésicos que no sanan porque la expresión de la aspiración sigue siendo un carbón en la cáscara que en cualquier momento regresa a la quema y puede ser más poderosa», explicó.

Se sabe que el metro de Polda nombró a seis personas como sospechosos en la acción anarquista durante la manifestación que tuvo lugar desde el 25 de agosto de 2025.

«Hay seis sospechosos que hemos nombrado y actualmente estamos siendo llevados a cabo o en la etapa de inspección como sospechoso», dijo el jefe de relaciones públicas del comisionado de policía metropolitana de Yakarta, Ade Ary Syam, martes 2 de septiembre de 2025.

Los seis son Director Ejecutivo de la Fundación Lokataru de DMR alias, Delpedro Marhaen, luego el personal de la Sra. Alias ​​Lokataru, Mujaffar Salim, luego SH alias Syahdan Husein, quien es el administrador Instagram @gejayanmemang. Luego están Ka, Rap y FL alias Figha que son mujeres.

«El papel del sospechoso de DMR es colidir, colaborar con otras cuentas de IG para difundir la enseñanza para que los estudiantes no tengan miedo de tomar nuestras medidas juntas más tarde», dijo.

Luego, se dice que Mujaffar, Syahdan, KA y AMP juegan un papel en la colaboración con otras cuentas de IG que difunden la invitación a Vandate. Mientras que el rap a través de su cuenta de Instagram se llama Tutorial de bombas Molotov y se convirtió en el coordinador del Molotov Bomb Courier durante la manifestación. Mientras que la Firora a través de su cuenta de redes sociales hace una transmisión en vivo, invita a los estudiantes a seguir la acción.