Manchester United confirma el plan de JJ Gabriel antes del partido de la Copa FA – ‘Talento fantástico’

El adolescente del Manchester United, JJ Gabriel, fue entrenado por Darren Fletcher en la categoría Sub-18 antes de su nombramiento como portero.

JJ Gabriel se imaginaba marcando con la sub-18. (Imagen: Manchester United FC 2025)

El técnico del Manchester United, Darren Fletcher, ha confirmado que JJ Gabriel no estará incluido en el equipo contra Brighton en la Copa FA este fin de semana. Gabriel tiene sólo 15 años, lo que significa que no puede jugar en la Premier League, pero es elegible para jugar en la Copa FA según las reglas de la competencia.

Gabriel ha marcado once goles en catorce partidos con el United Sub-18 esta temporada. Fletcher fue anteriormente jefe sub-18 antes de su ascenso a portero, lo que significa que trabajó en estrecha colaboración con el emocionante adolescente. El United invitó a Gabriel y su familia al palco de dirección contra el Arsenal al inicio de la temporada, y el joven ya ha participado en varios entrenamientos del primer equipo.

Y aunque los fanáticos han especulado que el delantero podría ser incluido en un equipo de la Copa FA, Fletcher confirmó que no estaría involucrado contra Brighton en Old Trafford este fin de semana.

«Bueno, ese podría ser el caso, pero no lo será, porque obviamente cualquiera puede ser elegido», dijo Fletcher. «JJ es un talento fantástico», dijo. «Realmente disfruté trabajando con él y conociéndolo. Es un chico joven con mucha expectación, sabes que hay mucho ruido a su alrededor y con razón porque es un chico realmente talentoso.

«Trabaja duro. Lo primero que quiero decir es que ama el fútbol. Le encanta entrenar, le encanta jugar, le encanta tener el balón, le encanta expresarse. Toma decisiones fantásticas».

«Simplemente tiene un entusiasmo por el juego que es simplemente increíble. Tiene 15 años y un futuro brillante por delante. Estoy muy entusiasmado con su talento, pero lo más importante es que continúa desarrollándose. Está en el equipo U18 y lo está haciendo fantásticamente bien, pero todavía tiene mucho que aprender».

«Se está desarrollando allí. Pero el mundo está en sus ostras y sólo tiene que viajar y su momento llegará a su debido tiempo. Pero por ahora todavía es un poco pronto, creo, y creo que mucha gente estará de acuerdo conmigo.

Pero no puedo hablar lo suficiente sobre JJ. Tiene una gran familia y un gran apoyo a su alrededor y es alguien de quien estamos muy felices de tener en el club.

«Y sólo esperamos que siga mejorando, aprenda cada día y siga siendo el chico que realmente es y disfrute del amor y del fútbol, ​​expresándose y marcando muchos goles, para que el Manchester United Sub-18 gane todos los partidos. Y entonces seré un hombre feliz».

Gabriel se convirtió el mes pasado en el jugador más joven en representar al United en la FA Youth Cup. Fue titular contra Peterborough y anotó el gol de la victoria por 1-0 en Old Trafford.

Gabriel comenzó a la edad de 15 años, dos meses y tres días, rompiendo el récord que anteriormente ostentaba Omari Forson, graduado de United Academy (15 años y cuatro meses). Los registros en línea para el seguimiento de las apariciones en la United Youth Cup comenzaron a partir de la temporada 2006/2007.

A Rubén Amorim le preguntaron por Gabriel antes de Navidad. “Como todos los demás, sé que es un hombre muy talentoso y todos han estado prestando atención en las redes sociales”, dijo Amorim.

“Se podía ver que la Sub-21 tenía un partido y nosotros teníamos menos jugadores y tratamos de elegir para entrenar jugadores que tuvieran talento, no solo para poder verlos mañana, sino para que sientan lo que significa jugar en el primer equipo, las dificultades de jugar contra nuestros defensores, la dificultad de nuestro entrenamiento, el ritmo.

«Si podemos utilizar cada entrenamiento que tenemos para mostrarles a los niños lo que deben hacer para estar aquí, eso es importante, no sólo para JJ sino para todos».