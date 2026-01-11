Marc Klok dice que la motivación de los jugadores de Persib se duplica cuando se enfrentan a Persija: ¡Queremos que Bobotoh esté orgulloso!

Bandung, VIVA – Mediocampista persib bandung, Marc Klockenfatizó que todos los jugadores están listos para luchar de manera óptima por los mejores resultados cuando sean anfitriones persia Yakarta en la jornada 17 Superliga 2025/26 se llevará a cabo en el estadio Gelora Bandung Lautan Api el domingo 11 de enero de 2026 a las 15.30 WIB.

Klok dijo que la victoria era el principal objetivo de Maung Bandung, especialmente como una forma de respuesta al pleno apoyo de Bobotoh, que sigue acompañando los pasos del equipo.

Según Klok, en términos de enfoque de juego, Persib todavía se está preparando para este partido como cualquier otro. El foco principal sigue siendo el esfuerzo colectivo en el campo para conseguir los tres puntos.

«Para mí y el equipo, este es definitivamente un partido muy importante y especial. Tratamos este partido como todos los demás», dijo Klok durante una conferencia de prensa previa al partido en el estadio GBLA, el sábado 10 de enero de 2026.

Sin embargo, Klok no negó que el duelo contra Persija tuvo una dimensión emocional diferente. La larga rivalidad entre ambos equipos hace que este partido tenga más significado que los resultados en la clasificación.

Dijo que los aspectos de prestigio y autoestima eran parte inseparable de este clásico partido. Este factor también hace que los jugadores sientan que tienen una mayor responsabilidad de dar su mejor desempeño ante el público de Bandung.

«Como dije antes, cada partido es un gran partido y quizás mañana sea un partido especial por el prestigio y la autoestima. Esta ciudad definitivamente lo sabe todo y queremos enorgullecer a Bobotoh», continuó Klok.

El encuentro entre Persib y Persija volvió a convertirse en un escenario donde se encontraron la presión, las expectativas y la rivalidad. Para Maung Bandung, este partido es una oportunidad para demostrar preparación mental y al mismo tiempo mantener la confianza de los aficionados en casa.