La dirección de Darul Arqam de la UMS está oficialmente cerrada

Solo (ANTARA) – El Evento de Liderazgo Darul Arqam de la Universidad Muhammadiyah de Surakarta (UMS) cerró oficialmente el sábado en la Sala de Programas Especiales MTs Muhammadiyah Krakitan, Bayat, Klaten, Java Central.

Esta actividad se llevó a cabo en colaboración con la UMS y el liderazgo de la sucursal Krakitan Muhammadiyah (PRM).

A la ceremonia de clausura asistieron los líderes de UMS, Klaten Regency PDM, PCM y PRM locales, así como el equipo de implementación de Darul Arqam. Esta actividad marcó el final de la serie UMS Leadership Darul Arqam, que duró cuatro días y tres noches.

El presidente del PDM de Klaten Regency, Iskak Sulistya, en su discurso expresó su agradecimiento por la celebración del cierre de Darul Arqam en Ranting Krakitan. Llamó a Krakitan uno de los mejores barrios de Klaten con una serie de logros que incluyen ganar el Campeón Nacional de la Esperanza y ser el barrio con más waqfs en Klaten Regency.

Iskak también apreció el poder del trabajo de predicación de la congregación de Krakita, que fue capaz de movilizar constantemente donaciones y conciencia social. Según él, elegir la ubicación de Darul Arqam a nivel de sucursal fue una nueva experiencia con valor estratégico para fortalecer la ideología y el compromiso del liderazgo de Muhammadiyah.

El informe de actividad fue presentado por el Maestro en Capacitación (MoT) Taufiqurrahman, SIP, MA, Ph.D. Destacó que Baitul Arqam es la principal actividad del cuadro del Persyarikatan, que se lleva a cabo con estrictos estándares de capacitación a través de un enfoque de insumos, procesos, resultados e impacto.

Según la demografía, los participantes de Darul Arqam Leadership UMS están dominados por hombres (78 por ciento), la mayoría tiene más de 50 años y el 84 por ciento tiene un doctorado. Hasta el 88 por ciento de los participantes habían estado registrados como activos en Muhammadiyah durante más de once años, lo que demuestra el fuerte compromiso de los dirigentes de la UMS en Persyarikatan.

Los resultados de la evaluación mostraron un alto rendimiento, con una puntuación promedio en los aspectos cognitivos de 82, afectivos 88 y psicomotores 91. Varios participantes recibieron reconocimiento, incluido el Mejor Participante I Tri Widayatno, ST, M.Sc., Ph.D., el Mejor Participante II Agus Ulinnuha y el Mejor Participante III Muhammad Mujiburrohman.

En su impresión y mensaje, Tri Widayatno expresó su gratitud por la implementación de Darul Arqam, que consideró exitosa en la consagración de los valores de Muhammadiyah. Valoró el ejemplo del Rector de la UMS, quien acompañó a los participantes en sencillas condiciones hasta el final de la actividad.

Según Tri, la experiencia de participar en Darul Arqam a nivel industrial ha proporcionado lecciones importantes sobre el fortalecimiento de la ideología, la participación y la conexión con la da’wah en las bases. Espera que gracias a los planes de seguimiento preparados, todos los participantes puedan regresar a sus respectivos lugares de trabajo con extraordinario entusiasmo.

El rector de la UMS, Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, M.Hum., en su discurso evaluó que el ecosistema de cultura organizacional de Muhammadiyah en Klaten estaba funcionando bien, desde PDM, PCM hasta PRM. Destacó la importancia de la formación de cuadros y la sinergia entre instituciones como la principal fortaleza de la progresista Muhammadiyah.

Al concluir la actividad, el Canciller de la UMS destacó que Darul Arqam es una verdadera manifestación del espíritu de One Muhammadiyah, que refleja sencillez, monoteísmo y solidaridad en el avance de la organización. Espera que la experiencia en Krakitan pueda ser una inspiración para fortalecer la cultura de calidad y el compromiso del liderazgo de UMS en el futuro.