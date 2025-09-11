Manchester United anuncia la partida de Andre Onana -Adering a Turquía

Andre Onana se ha unido a Turkish Super Lig Side Trabzonspor en préstamo del Manchester United.

Onana ha dejado a United en préstamo.

Andre Onana completó su movimiento de préstamos desde el Manchester United hasta Trabzonspor.

El portero se mudó a Turquía por el resto de la campaña después de caer en el orden jerárquico en Old Trafford. Trabzonspor cubrirá todo el salario de Onana durante el período.

United agregó la parada belga de Senne Lammens a su equipo el día de la fecha límite, mientras que Altay Bayindir ha comenzado hasta ahora los tres partidos de la Premier League.

La única participación de Onana ha llegado a la Copa Carabao. Jugó el juego completo en la destrucción de la choque para la ciudad de los dos laterales y fue culpa por al menos uno de los objetivos de los Marineros cuando United perdió en los penaltis después de un empate 2-2.

Desde la derrota de mediados de mayo contra Chelsea, el jugador de 29 años no ha jugado un partido de competencia para United y se perdió la pretemporada debido a una lesión.

Luego fue pasado por alto para el primer partido de la temporada contra el Arsenal a pesar de estar en forma y se quedó detrás de Bayindir a pesar de no convencer las actuaciones de Turquía Internacional.

Bayindir parece retener el suéter número uno para el Derby de Manchester el domingo, mientras que el veterano Tom Heaton es la tercera opción senior.

Onana se va poco más de dos años desde que llegó al United desde el Inter de Milán por las primeras £ 43.8 millones. Había ayudado al equipo de la Serie A de la Final de la Liga de Campeones en 2023, pero no logró convencer desde que llegó a United, cometiendo una serie de errores controvertidos.

Pudo debutar para Trabzonspor en el partido del domingo contra Fenerbahce, donde podría enfrentar al ex portero Ederson de Manchester City, quien recientemente dejó el Etihad por Estambul.

