El ejecutivo de marketing de cine tenía 86 años

David WeitznerUn ejecutivo de marketing conocido en todo Hollywood por su trabajo de campaña docenas de películas, incluidas «ET el extraterrestre», «This Is Spinal Tap» y «Fast Times at Ridgemont High» murieron el 1 de septiembre en Calabasas. Tenía 86 años.

Nacido y criado en la ciudad de Nueva York, Weitzner comenzó su carrera de marketing de entretenimiento en Gray Advertising, donde se convirtió en vicepresidente y gerente general de la división de entretenimiento de la compañía. Durante su mandato en Gray Advertising, Weitzner supervisó las fotos de ABC Pictures y Warner Brothers.

Fue contratado para liderar el marketing mundial en ABC Pictures y Palomar Pictures International de Edgar Scherick, donde trabajó en las campañas de películas históricas, incluidas «Shoot Horses Don’t They», «Sleuth» y «The Heartbreak Kid».

Después de mudarse a Los Ángeles en 1976, Weitzner se convirtió en vicepresidente de marketing mundial en 20th Century Fox, supervisando las campañas de películas de gran éxito, incluidas «Star Wars» y «Extranjero. »

En 1979, Weitzner fue contratado como presidente de Worldwide Marketing for Universal Studios, liderando campañas para películas como «The Blues Brothers» y «Coal Miner’s Daughter». Más tarde regresó como Presidente de Marketing Mundial para el Grupo de Servicios de Recreación MCA/Universal Studios, supervisando todo el marketing para los parques temáticos en Hollywood y Orlando, Universal Citywalk y Universal Studios Cinemas.

Mientras dirigía el marketing en Embassy, ​​supervisó la campaña para el éxito independiente «This Is Spinal Tap», así como «Eddie y los cruceros».

Después de salir de Universal, Weitzner enseñó el negocio de entretenimiento en la Escuela de Artes Cinemáticas de la Universidad del Sur de California como profesor adjunto, donde se convirtió en director de la USC del programa de verano de la USC. En 2016, Weitzner se convirtió en presidente del presidente de Mark Burnett dotado para el programa de producción de verano.

Weitzner fue miembro desde hace mucho tiempo de la Academia de Artes y Ciencias de Películas, y anteriormente se desempeñó como presidente del Comité de Publicidad y publicidad de la MPAA de 1979 a 1981.

A Weitzner le sobreviven su esposa Joan, sus hijos Jonathan Rosenthal, Dana Weitzner-Bergman, Jason Weitzner y los nietos Sam, Tyler y Chloe.