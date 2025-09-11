Gobernador de Java Central: active Jogo Tonggo y Siskamling nuevamente

Semarang (Antara) – Java central – El gobernador Ahmad Luthfi pidió a todos los jefes regionales que se activen y efectivamente Tonelada y sistemas de seguridad ambiental (Siskamling) en sus respectivas regiones.

«Somos efectivos en Java Central relacionados con Siskamling. Ya hay un nombre en Java Central para votar«Somos efectivos nuevamente», dijo, en Semarang, el jueves.

Esto fue transferido después de la reunión de coordinación satisfacción El área en la oficina del gobernador central de Java.

La dirección está de acuerdo con la circular del gobernador del número central de Java 300.1/88/SETDA/2025 del 8 de septiembre de 2025 que enfatiza el aumento de la vigilancia temprana a nivel de DORP/Kelurahan.

Además, el Ministro del Interior siguió el número 300.1.4/e.1/BAK el 3 de septiembre de 2025 al mismo tiempo para todos los gobernadores, regentes y alcaldes en Indonesia.

En la carta, el Ministro del Interior Tito Karnavian enfatizó la importancia de aumentar el papel de la Unidad de Protección Comunitaria (Satlinmas) en el mantenimiento de una atmósfera favorable de paz y orden público (Rantibum) en las regiones.

Excepto de nuevo efectivo Tonelada Y Siskamling o Post Patrol, también se toman varios pasos para mantener el área propicio.

Entre otras cosas, los informes rápidos relacionados con el potencial de los trastornos trantibum por la protección central de la comunidad de Java, fortaleciendo la coordinación entre los miembros de Satlins -Members intensivamente, sinergia con el TNI/Polri y la comunidad.

«Hacemos actividades con varias organizaciones juveniles, siskamling y el potencial de la comunidad para mantener una atmósfera favorable de la región», dijo.

En el futuro, espera que Java Central, que se conoce como la armonía de sus ciudadanos, mejore para que la protección de la inversión en la región se esté desarrollando.

En general, la región central de Java consistió en 29 distritos y seis ciudades, 576 subdistritos y 7,810 aldeas y 753 aldeas, mientras que el número de satlinmas de Java Central fue de 254.004 personas el 22 de agosto de 2025.