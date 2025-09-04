Man United tuvo lugar para la reunión rápida de Carlos Baleba después de ‘Acuerdo de condiciones personales’

Manchester United Transfer News como Carlos Baleba se reunirá con Ruben Amorim después del interés de verano de United

Carlos Baleba (Imagen: Getty Images)

Manchester United se reunirá con Carlos Baleba a finales de este mes, solo unas semanas después de que los Rojos preguntaran sobre los servicios de la estrella de Brighton & Hove Albion.

Durante la ventana de transferencia de verano, United registró un interés en firmar al mediocampista defensivo poco después de completar la firma de Benjamin Sesko.

Brighton rápidamente anunció a los hombres de Ruben Amorim que Baleba no estaba a la venta y no pasó mucho tiempo antes de que United informara a sus rivales de la Premier League, no seguirían ningún movimiento. Sin embargo, se espera que su interés se vuelva a revelar en el futuro.

El atletismo informó después de que se concluyó la ventana de transferencia de que United había acordado con Baleba en un traslado a Old Trafford. Los £ 115 millones de Brighton, mínimo, habrían pospuesto la apreciación.

United finalmente decidió firmar un nuevo centrocampista para la fecha límite del lunes, en lugar de traer al arquero Senne Lammens. En medio de la especulación sobre su futuro, Baleba se ha mantenido extremadamente profesional y los tres juegos de la liga de Brighton comenzaron.

El centrocampista se ha ido actualmente con Camerún para su doble encabezado de calificación de la Copa Mundial contra Eswatini y Cape Verde. A su llegada a Inglaterra, el jugador de 21 años regresa al equipo de Brighton para un ocupado septiembre.

El lado de Fabian Hurzeler se enfrenta a Bournemouth, Tottenham, Chelsea y Lobos en la competencia y Barnsley en la Copa Carabao para el próximo descanso internacional. Después del descanso de octubre en fútbol nacional, United Baleba da la bienvenida a Old Trafford el 25 de octubre.

En el juego, Amorim Baleba analizará la acción por primera vez esta temporada y después de un difícil viaje a los rivales Liverpool llega la última semana.

Baleba tiene otra oportunidad de mostrarle a United y Amorim lo que puede hacer el último día de la temporada en mayo cuando tenga lugar el accesorio inverso.

