KPK investiga los costos para obtener una cuota adicional para Hajj al verificar el Anfuri Ketum

JAKARTA (Antara) – La Comisión de Erradicación de la Corrupción (KPK) está investigando los costos para obtener cotum adicionales para Hajj en 1445 Hijri o 2024 dC en la investigación del presidente de la Asociación de la Administración Musulmana Hajj y Umrah de la República de la Indonesia (Amphuri).

«El testigo fue investigado cómo el proceso de obtener una cuota adicional, cuánto se envió desde una cuota adicional, cuánto se le pidió que obtuviera una cuota adicional y por qué las personas que acababan de registrarse en 2024 podían irse o no podían seguir el número de partida», dijo el jueves el portavoz de KPK Budi Praseteo.

Budi explicó que el piso del mismo material también fue llevado a cabo por el KPK al investigar el personal de PT Tisaga Multiclazam Utama Kushardono, y el jefe de la rama y organización de la organización de la organización y organización de la organización de Surabaya Ramadhan Tourism, Agus Angus Andriyanto, como testigo del caso de corrupción reclamada en la pila en 202 y la organización de la organización.

Anteriormente, el 9 de agosto de 2025, el KPK anunció una investigación sobre el supuesto caso de corrupción al determinar la cuota y la organización de peregrinación en el Ministerio de Religión en 2023-2024.

El anuncio del KPK después de solicitar información del ex ministro religioso Yaqut Cholil Qoumbas en la investigación del caso el 7 de agosto de 2025.

En ese momento, el KPK también dijo que se comunicó con la Agencia de Auditoría Suprema de Indonesia (BPK) para calcular las pérdidas financieras del estado en la tienda de cotizaciones Hajj.

El 11 de agosto de 2025, el KPK anunció el primer cálculo de la pérdida estatal en el caso más de RP1 billones y evitó que tres personas viajaran al extranjero. Uno de ellos es un ex ministro de religión Yaqut Cholil Qouumas.

Además de ser tratado por el KPK, el Comité Especial para los Cuestionarios del Hajj del Parlamento Indonesio también declaró anteriormente que su partido había encontrado una serie de irregularidades en el desempeño del Hajj en 2024.

El punto más importante que enfatiza el Comité Especial ha sido comparado por el gobierno árabe Saudita con respecto a la división de las 50 cuotas en comparación con 50 de la asignación de 20,000 cuotas adicionales.

En ese momento, el Ministerio de Religión distribuyó una cuota adicional de 10,000 para Hajj regular y 10,000 para Hajj especial.

Esto no está de acuerdo con el Artículo 64 de la ley número 8 de 2019 con respecto a la implementación de Hajj y Umrah, que regula un hajj especial del 8 por ciento, mientras que el 92 por ciento para el cotizador de Hajj regular.

