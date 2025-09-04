OJK registra los activos bancarios de la sharia alcanza Rp967.33 billones, un 7,83 por ciento más arriba

Yakarta, Viva – Autoridad de servicios financieros (Ojk) Registre los activos del sector bancario syariah National llegó a Rp967.33 billones a junio de 2025, creció un 7.83 por ciento año tras año (YOY) o más alto que los activos bancarios nacionales y convencionales.

El jefe de la ejecutiva de supervisión bancaria OJK, Dian Ediana Rae, en una reunión con empresarios y la industria bancaria islámica en la provincia de Aceh, dijo, en el mismo período, el crecimiento de los activos bancarios nacionales y convencionales se registró en 6.40 por ciento y 6.29 por ciento.

«Este crecimiento ocurre en medio de la incertidumbre global, además de abrir una gran oportunidad para que la banca islámica apoye la economía nacional», dijo Dian en un comunicado recibido en Yakarta, el jueves 4 de septiembre de 2025.

OJK también señaló que el rendimiento positivo también alentó un aumento en la participación de mercado de la banca islámica en la banca nacional que había alcanzado el 7,41 por ciento.

En general, el desempeño de la industria nacional de servicios financieros islámicos continúa mostrando un rendimiento positivo. El total de los activos financieros islámicos nacionales alcanzaron Rp2,972.94 billones a junio de 2025 o crecieron un 8,21 por ciento interanual, con una participación de mercado del 11,47 por ciento de la industria financiera nacional.

Para alentar el desempeño de la banca islámica y la búsqueda del desarrollo de la economía y la banca islámica, OJK ha lanzado el desarrollo de la banca islámica indonesia y el fortalecimiento de la hoja de ruta 2023-2027 (RP3SI).



[Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, dalam telekonferensi pers RDKB Mei 2025, Senin, 2 Juni 2025] Foto : Viva.co.id/mohammad yudha prasetya

La hoja de ruta tiene la visión de presentar la banca sharia que sea saludable, eficiente, competitiva y contribuya significativamente a la economía nacional y regional. Como parte de la implementación del mandato RP3SI, OJK organiza una serie de actividades de la reunión anual de banca Sharia regularmente.

Además, OJK desarrolló productos innovadores, uno de los cuales depósito vinculado en efectivo waqf (CWLD) Como un innovador producto bancario islámico para satisfacer las necesidades de la comunidad para productos bancarios islámicos inclusivos. Este programa se ha implementado sinérgicamente con los gobiernos locales para apoyar el desarrollo de ciudades WAQF en Tasikmalaya y Siak Regency.

Los fondos de WAQF se gestionan productivamente para los intereses sociales y económicos de la comunidad, así como para proporcionar acceso financiación Para micro y pequeñas y medianas empresas (MIPYME) a ​​través de la gestión productiva y sostenible de los fondos WAQF para el desarrollo social y económico regional.

Para apoyar el desarrollo de estos productos, OJK también realiza constantemente talleres de productos bancarios únicos de la Sharia a la industria del Banco de Financiación Popular de la Sharia (BPRS) en varias regiones. Este año, el producto que se convirtió en el foco del taller fue el financiamiento de CWLD e Istishna.

Se espera que el taller fomente la sinergia entre las funciones sociales y comerciales y el uso de fondos sociales como WAQF a través de productos CWLD y proporcione soluciones de financiamiento para segmentos de inicio de inicio, renovaciones de viviendas y bienes/servicios con breves períodos de tiempo a través del financiamiento de Istishna en la industria del BPRS.



Ilustración de las finanzas islámicas

OJK continúa fomentando el desarrollo de la banca islámica como uno de los pilares importantes para fortalecer la economía nacional y regional.

Como una forma de compromiso para llevar a cabo el mandato de la ley número 4 de 2023 sobre el desarrollo y el fortalecimiento del sector financiero (ley P2SK), OJK ha formado el Comité de Desarrollo Financiero de la Sharia (KPK), que es un hito estratégico para fortalecer el gobierno y las características de las finanzas islámicas en Indonesia.

Al involucrar a varios expertos externos que son competentes en sus campos, se espera que el KPKS pueda hacer una contribución significativa para acelerar el desarrollo de las finanzas nacionales de la Sharia al tiempo que respalda la implementación de programas y prioridades de desarrollo nacionales y regionales.