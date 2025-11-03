Man United tomó la decisión de transferir a principios de enero después de dar el visto bueno a Rubén Amorim.

La estrella del Real Madrid, Endrick, ha sido señalada como posible objetivo de cesión para el Manchester United en enero, mientras que Benjamin Sesko continúa adaptándose a la vida en Old Trafford en el verano.

Rubén Amorim ha seguido apoyando a Benjamin Sesko en Man Utd a pesar de alguna que otra omisión (Imagen: Robbie Jay Barratt – AMA/Getty Images)

Era una imagen icónica que muchos creían que impulsaría a Endrick al escenario mundial; la última sensación brasileña en irrumpir en escena para arrasar con Inglaterra en Wembley y, a su vez, marcar el comienzo de una nueva era. Sin embargo, eso fue marzo de 2024 y el ahora adolescente del Real Madrid se encuentra en una encrucijada temprana en su aún incipiente carrera.

Endrick, que entonces tenía 17 años, ya era el centro de atención cuando ajustó el marcador en un partido amistoso bajo el famoso arco. Siguieron más titulares y atención, tras lo cual el Real Madrid llamó a la puerta.

Las cosas todavía no van según lo previsto para Endrick en los pesos pesados ​​españoles y es sorprendente que sólo haya jugado 11 minutos desde que Xabi Alonso se hizo cargo este verano. En ningún caso en las estaciones de pánico existe la posibilidad de que se estanque y con ello clubes como el Manchester United estarían en alerta roja por una posible transferencia.

Eso sí, el Real Madrid sabe lo que tiene a su disposición. Endrick, que aún tiene 19 años, tiene mucho tiempo para volver a enfatizar su calidad y alcanzar su enorme potencial, pero para lograrlo necesita tiempo de juego y ahí es donde el United puede intervenir.

Los informes de los medios nacionales de este fin de semana destacaron el interés por los préstamos de Old Trafford. Sin duda, las finanzas serán un factor a considerar, pero su futura llegada le daría a Ruben Amorim (sin mencionar uno de sus grandes fichajes de verano) exactamente lo que necesita.

«No estoy más adelante con él. El jurado está deliberando», dijo el gran Gary Neville del United cuando habló sobre Benjamin Sesko, hombre de £66,4 millones, para NBC Sports después de que el internacional esloveno mantuviera la portería a cero contra Nottingham Forest. Sesko ha marcado sólo dos goles en diez partidos de la Premier League hasta el momento.

A Endrick se le ha relacionado con un traslado a Old Trafford. (Imagen: Catherine Ivill/Getty Images)

«Le está yendo bien en comparación con otros fichajes de verano que el United hizo en la delantera. [Matheus] Cunha y [Bryan] Mbeumo”, continuó Marcel. ‘Se ve extraño.

«Tuvo muy buenas ocasiones en la primera mitad, cuando los balones se jugaron por encima y su toque no fue del todo correcto. Por 80 millones de euros se puede decir que es joven, o que tiene mucho potencial y que apenas está adquiriendo su posición, pero aún quieres ver un poco más».

Duro, pero justo. Y ese es el nivel de control que conlleva jugar para el United.

Poco más de 24 horas antes de que Erling Haaland anotara sus goles duodécimo y decimotercero esta temporada de la Premier League, el último hombre al que se le desafió (injustamente) a emular la máquina goleadora del Manchester City y Noruega perdió el mismo tipo de ventaja en sus propias actuaciones en el City Ground. Para ser justos, Sesko no es ciertamente el único jugador que se encuentra detrás de la formidable sombra de Haaland.

A pesar de su falta de goles hasta ahora (y de las preocupaciones de Neville), Sesko ha ayudado al United en otras áreas y, en general, Amorim lo ha mantenido a cargo. Pero en última instancia, al igual que Endrick, el delantero esloveno que jugó 45 partidos internacionales es un trabajo en progreso más que un artículo terminado.

Incluso sin fútbol europeo esta temporada, United y Sesko necesitan a alguien con quien compartir la carga por delante de Bryan Mbeumo y Matheus Cunha, quienes han tenido buenos comienzos. Joshua Zirkzee claramente no es ese tipo, como lo demuestra su propia falta de tiempo de juego esta temporada.

Un momento de puerta corredera: United necesita actuar sobre la disponibilidad propuesta por Endrick y si no lo hacen, podría volver a morderlos si se va a otro equipo de la Premier League.

Ya ha puesto el foco en un estadio inglés icónico y hay razones para creer que podría hacer lo mismo en Old Trafford.