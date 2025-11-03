El alcalde de Surakarta recibió un mensaje de Jokowi sobre planificación urbana

Solo (ANTARA) – El alcalde de Surakarta, Respati Ardi, recibió un mensaje sobre planificación urbana del séptimo presidente de la República de Indonesia, Joko Widodo (Jokowi).

Este mensaje fue entregado por Jokowi a Respati después de llorar al rey en el Palacio Surakarta Kasunanan Hadiningrat Paku Buwana XIII en Solo, Java Central, el domingo.

«Así que después de ver al vicepresidente (el vicepresidente indonesio Gibran Rakabuming Raka), también acompañé al Sr. Jokowi a visitar el Palacio Kasunanan. Después de dejar a la señora Iriana en la casa de su familia, me invitaron a compartir coche con el Sr. Jokowi», dijo.

En esa ocasión, tuvieron la oportunidad de conversar para discutir la planificación urbana y el desarrollo en torno a la ciudad de Surakarta.

«Esto también incluye el crecimiento económico y lo interesante es la discusión sobre las tendencias juveniles actuales», dijo.

Dijo que Jokowi está bastante satisfecho con el estado de Solo City hasta el momento.

“En cuanto a las tendencias actuales de consumo de los jóvenes, se mostró bastante satisfecho con el estado de la ciudad de Solo, que es muy animada por la noche”, afirmó.

También expresó su compromiso de seguir construyendo nuevos corredores que beneficien a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes).

“Esto está en línea con lo que inició el anterior alcalde, Mas Gibran”, dijo.

Respati también recibió un mensaje sobre un programa para enviar trabajadores al extranjero, así como viviendas prefabricadas.

“El envío de trabajadores al extranjero se mantendrá porque el público, especialmente aquellos en la era productiva, tiene grandes esperanzas de que puedan ser canalizados hacia Japón y otros países de destino”, afirmó.