359 ciudadanos indonesios siguen en campos de refugiados sirios

Jacarta – Ministerio de Asuntos Exteriores (Ministerio de Asuntos Exteriores) RI declaró que hasta 359 ciudadanos fueron identificados como ciudadanos indonesios (ciudadano indonesio) todavía en el campamento-campo de refugiados en la región noreste Siria. Esto se basa en los registros oficiales de la Embajada de Indonesia en Damasco.

Lea también: La Embajada de Indonesia repatriará inmediatamente a 144 ciudadanos indonesios que fueron víctimas del sindicato TIP en Myanmar



«Hasta ahora hay miles de ciudadanos extranjeros (WNA) que todavía se encuentran en campos de refugiados en la zona. De ellos, 359 personas han sido identificadas como ciudadanos indonesios», informó Entre De una declaración escrita de la Dirección para la Protección de Ciudadanos Indonesios (PWNI) del Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia en Yakarta, el lunes 3 de noviembre de 2025.

Anteriormente, el viceministro indonesio de Asuntos Exteriores (Wamenlu), Anis Matta, dijo que miles de ciudadanos indonesios todavía se encontraban en campos de refugiados sirios, y que alrededor de 600 de ellos eran sospechosos de ser combatientes terroristas extranjeros (FTF).

Lea también: Ministerio de Asuntos Exteriores garantiza que ningún ciudadano indonesio sea víctima de disturbios electorales en Tanzania



Aunque no especificó cuántos ciudadanos indonesios estaban asociados con el FTF, la Dirección del PWNI afirmó que el tratamiento de los ciudadanos indonesios asociados con el FTF se llevó a cabo mediante un enfoque interministerial/institucional coordinado por la Agencia Nacional Contra el Terrorismo (BNPT).

Según la definición oficial de las Naciones Unidas (ONU), un FTF es un individuo que viaja a un país distinto de su país de residencia o ciudadanía con el fin de cometer, planificar, prepararse o participar en un acto terrorista.

Lea también: El Ministro Coordinador Cak Imin ‘advierte’ que los ciudadanos indonesios no sólo irán a trabajar a Camboya



La Dirección del PWNI también enfatizó que la política de repatriación de ciudadanos indonesios asociados con el FTF se implementa de forma selectiva y por etapas, teniendo en cuenta la escala de prioridades y los principios de seguridad nacional, humanidad, aplicación de la ley y desradicalización.

«Cada paso se toma cuidadosamente para equilibrar los intereses de proteger a los ciudadanos indonesios con la responsabilidad de mantener la seguridad y la estabilidad nacionales», según el comunicado.

La Dirección del PWNI también dijo que el Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia y los ministerios/instituciones relacionados habían facilitado la repatriación de varios ciudadanos indonesios desde Siria y Yemen.

«Todos los individuos repatriados se sometieron a un proceso de detección, rehabilitación y desradicalización bajo la coordinación del BNPT, con el apoyo del Ministerio de Asuntos Sociales, la Policía Nacional de Indonesia y otras instituciones relacionadas», según el comunicado.

Este proceso se lleva a cabo para garantizar que los ciudadanos indonesios puedan volver a su papel como ciudadanos que defienden los valores de Pancasila, la democracia y la tolerancia, al mismo tiempo que están libres de la influencia del extremismo y la violencia para que puedan contribuir positivamente a la sociedad.