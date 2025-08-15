Man United Star abre en Al -hilal -Interest después de la decisión del club -«Hablé …»

El último Manchester United Transfer News and Gossip como Bruno Fernandes abre el interés anterior de Al-Hilal

Bruno Fernandes rechazó un traslado a Al-Hilal a principios de este verano (Imagen: Manchester United a través de Getty Images)

Bruno Fernandes dice que el Manchester United es el club que quiere ser mientras discutía el interés de Al-Hilal a principios de este verano.

Anteriormente en la ventana de transferencia, el futuro de Fernandes en Old Trafford era incierto, con sus conversaciones de agente con funcionarios de Al-Hilal en Arabia Saudita por un movimiento potencialmente lucrativo. Los informes de Saudi sugirieron que Fernandes se ofreció un acuerdo multimillonario para convertirse en miembro del equipo de Saudi Pro League.

Sin comunicación formal entre los clubes, Fernandes rechazó la oferta. Meses después, ahora ha hablado públicamente de interés.

El capitán de los Rojos dijo a través de O Jogo: «Sé que los números son lo más importante en el fútbol, y la cifra que el club obtendría para mí fue grande. Así que sé que fue difícil para el club.

«Solo hablé con el presidente de Al Hilal una vez y le dije que nunca había pensado en irme. Sea lo que él quisiera hacer o no, debería discutirlo con el club. Siempre dije que si el club quería vender, sí, deberían tomar una decisión.

«Si no querían eso, no hay nada que decidir porque mi objetivo era quedarse. También es mucho dinero para mí, pero así es como es. La gente toma decisiones. Sé que no me arrepentiré porque estoy donde quiero estar».

Este mes salió a la luz que ya Nassr también quería firmar al centrocampista portugués, en el que el gerente Jorge Jesús admitió que había esperado llevar a la ex estrella de CP Sporting al club.

«Lo quería», dijo Jesús a Sport Informa cuando se le pidió que firmara Fernandes.

«Pero Bruno decidió quedarse. Ya habíamos hablado el año pasado. Este año supe que había tomado la decisión de continuar con [Ruben] Amorim. Él está en una competencia que creen que es el mejor del mundo, pero no estoy de acuerdo. Para mi es la competencia española [La Liga]. «

