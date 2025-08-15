La DPRD de Java Central requiere la pobreza que se trata de un enfoque extenso necesario

SEMARANG (Antara) – El Consejo Representativo Regional Central de Java (DPRD) (Java central) dijo que los esfuerzos para manejar la pobreza requieren un enfoque extenso para todas las partes interesadas relevantes.

«Ya susurró con el gobernador de Java Central, lucharemos por el alivio de la pobreza, aunque los desafíos son difíciles. Tenemos que hacer esto», dijo el Central Java DPR, en Semarang, el viernes.

Esto fue transferido por Sumanto después de asistir a la sesión anual de la MPR indonesia en línea en el edificio Berlian, el Complejo Gobernador Central de Java, Semarang.

Según él, uno de los discursos del presidente es hacer la pobreza, especialmente la pobreza extrema hasta el cero por ciento como un desafío que debe combinarse juntos.

«Porque ellos (los pobres, etc.) son ciudadanos indonesios que tienen la misma posición, tal vez lucharon contra su abuela o abuelo para luchar por la independencia indonesia», dijo.

Es por eso que dijo, se necesita un enfoque extenso, para que los residentes que están en la categoría pobre puedan ser erradicados.

«Este es el desafío de todas las partes, comenzando con el gobernador, el DPRD, el equipo estatal, la comunidad y los empresarios para ir juntos. Realmente tenemos que hacer esto, realmente luchamos, por lo que la vida es aún más factible», dijo.

Mientras tanto, Java Gouverneur Central Ahmad Lutfi dijo que el trabajo de colaboración en Java Central debe ser alentado a iluminar la pobreza en la región.

‘Este es nuestro deber y desafío juntos. Tenemos el lema de que nuestro trabajo no es superhombre, no Un hombre -showPero Super Team, Juntos «, dijo el ex jefe de policía de Java Central.

Según él, los indicadores de pobreza existentes, como la educación, la asistencia social, el empleo, la salud y otros, todas las organizaciones de equipos regionales (OP), agencias relacionadas, incluidos los empresarios.

«Significa, los programas que están en objetivo, contacto directo con la comunidad y son inmediatamente eficientes en ese momento. Evaluamos cada trimestre, ya sea que pueda aumentar de P1 P1 malo, si puede ser un P3 o un potencial malo», dijo.

Hasta ahora, dijo, los esfuerzos para aliviar la pobreza han arrojado resultados, observados por el porcentaje de personas pobres en Java Central en marzo de 2025 en un 9.48 por ciento, o 0.10 por ciento en comparación con septiembre de 2024 en un 9.58 por ciento.

También se ha llevado a cabo una asignación extrema deficiente, un ejemplo en Brebes Regency. La pobre comunidad se graduó se declaró que había ido al aula y que ya no dependía de la asistencia social.

«Continuaremos con otros ruppuls para la graduación para hacer esto de inmediato», dijo.