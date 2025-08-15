La dulce promesa de Prabowo sobre el presupuesto estatal sin déficit en 2027-2028

Yakarta, Viva – Presidente Prabowo Subianto prometió que su gobierno suprimiría déficit Apbn lo más pequeño posible, incluso sin déficit completo.

La dulce promesa se expresó al entregar la introducción del proyecto de ley APBN del año presupuestario 2026 junto con la nota financiera, en el Edificio del Parlamento Indonesio, Senayan, Yakarta.

Inicialmente, el presidente dijo que para apoyar la agenda de desarrollo en medio de la agitación mundial actual, la arquitectura APBN 2026 fue diseñada con una asignación estatal de gastos de RP 3,786.5 billones, así como el objetivo de los ingresos estatales que se establecieron hasta RP 3,147.7 trillones.

Mientras que para Déficit de apbn Diseñado de RP. 638.8 billones o 2.48 por ciento del PIB, respaldado por aspectos de financiamiento que es prudente, innovador y sostenible,



Presidente Prabowo Subianto en la sesión anual de la MPR indonesia en 2025

«Y el gobierno que lidero prometí antes de esta asamblea, continuaremos llevando a cabo la eficiencia para que este déficit queramos presionar lo más pequeño posible», dijo Prabowo, el viernes de 1525.

Incluso Prabowo también se dirige a que alrededor de 2027 o 2028, su gobierno hará el APBN sin un déficit en absoluto.

«Y mis esperanzas e ideales son por un día, ya sea en 2027 o 2028, quiero pararme frente a esta asamblea, en este podio, para decir que hemos logrado tener un APBN que no tiene ningún déficit», dijo.

Por lo tanto, Prabowo también enfatizó que el gobierno debe ser valiente para eliminar todo tipo de filtraciones en términos de presupuesto en el presupuesto estatal. Entonces, también solicitó el apoyo de todas las fuerzas políticas en el país, para ayudar al gobierno a lograr este objetivo.

«Por esta razón, pido el apoyo de todas las fuerzas políticas en Indonesia. Nuestro país es grande y próspero, si lo organizamos bien, todo lo sentirá y lo disfrutará», dijo Prabowo.

«Desarrollaremos un financiamiento creativo e innovador más masivo, para que no solo confíe en el presupuesto estatal», dijo.