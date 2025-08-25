La industria mundial de bienes de lujo es difícil y difícil

Yakarta, Viva – Más de cien atletas olímpicos de París 2024 devolvieron medallas oxidadas – Esta es una mala señal para las empresas que lo diseñan.

La medalla fue diseñada por una compañía de joyas francesas, Chaumet, propiedad de LVMHgigante artículos de lujo.

Aunque la medalla fue producida por la agencia de impresión de dinero francés, LVMH obtuvo una mala imagen de promoción excesiva, pero no pudo mostrar una calidad proporcional, como se cita en el sitio DWLunes 25 de agosto de 2025.

Los pioneros de los productos de lujo que no están bien. Por ejemplo, LVMH, con sede en París, Francia, ahora está estancado.

A finales de 2022, el valor de mercado LVMH saltó alto, esto convirtió a Bernard Arnault, el fundador y líder de la compañía que tenía aproximadamente la mitad de las acciones de la compañía que se pidió que fuera la persona más rica del mundo.

Pero desde entonces, el precio de las acciones de 75 marcas prestigiosas y caras como Louis Vuitton, Diory joyas Bulgari y Tiffany & Co experimentó una disminución significativa.

Los datos del semestre I 2025 publicados por la compañía el 24 de julio mostraron una disminución en el ingreso del 4 por ciento en comparación con el mismo período del año pasado.

Las ganancias operativas cayeron un 15 por ciento a 9 mil millones de euros (RP170 billones). El vino, las bebidas alcohólicas, la moda y los productos de cuero experimentan la disminución de los ingresos operativos y las ganancias, mientras que la venta de relojes de lujo, joyas, perfumes y cosméticos sigue siendo estable.

LVMH declaró que su compañía mostró buena resistencia y manteniendo una fuerte innovación en medio de los trastornos geopolíticos y economistas. Se dice que la demanda en Europa es «fuerte» mientras la demanda COMO Mantente estable.

Precios que se ‘se disparan’ y exceso de existencias

LVMH no es el único fabricante de productos de lujo que experimentan dificultades. Dry, que tiene su sede en París que alberga marcas como Gucci, Bottega Veneta e Yves Saint Laurent, también informó una disminución significativa en las ventas en la primera mitad de este año.

«La industria de bienes de lujo está entrando en el vórtice de la muerte», la predicción de Katharine K. Zarrella en la rúbrica de opinión del New York Times en diciembre de 2024 «. Después de una década Porcelana disminuir.»

Zarrella, una editora de moda experimentada, ve esta mala señal, como aumentos de precios y mala calidad. Además, quedan más y más artículos de marca del exceso de existencias, que se venden en tiendas de descuento. Se obtienen los bienes de lujo cada vez más comunes, menos será el atractivo.

«Los lugares que solían respetarse con orgullosos para resaltar la experiencia de artesanías, servicios y fomentar políticas leales basadas en el cliente, ahora se convirtieron en una ‘máquina de marketing masivo’, comparable a la tienda de chocolate de M&M en Times Square», concluyó.

La incertidumbre arancelaria es otro problema para la industria. En la actualidad, el gobierno de Trump ha impuesto un arancel del 15% para los bienes de la Unión Europea e incluso el 39 por ciento de aranceles para bienes de Suiza. Muchos artículos de lujo se producen en Francia o Italia, y muchos relojes provienen de Suiza.

En general, las personas están dispuestas a gastar dinero para comprar productos de lujo si se sienten optimistas sobre el futuro, una economía estable, su trabajo es seguro y la inversión puede desarrollarse. Sin embargo, los aranceles comerciales que están bajos o perdidos causan mucha incertidumbre.

Los compradores chinos son más cuidadosos

«Aunque algunas de las marcas de lujo siguen siendo populares en China, otras ventas de marcas cayeron dramáticamente», dijo Imke Wouters, socios de la compañía de consultoría Oliver Wyman y expertos minoristas con una experiencia de 15 años en China.

En el futuro, los wouters estiman que esta industria experimentará un crecimiento moderado, «esto no es como el apogeo anterior», dijo a DW. Habrá una marca que sobrevive a algunos irá a la quiebra.

Las tarifas estadounidenses sobre los bienes de lujo europeos no afectarán a los compradores chinos, pero la incertidumbre geopolítica les hace preferir comprar en casa.

Se estima que la tendencia de compras nacionales aumenta del 40 por ciento a alrededor del 75 por ciento. Sin embargo, con la condición económica de China que tiende a debilitarse, muchos compradores de clase media dejan de comprar productos de lujo.

Para seguir atrayendo a los consumidores restantes en China, los productores de marcas de lujo deben centrarse en mejorar las experiencias de compra, ofrecer la singularidad del producto y garantizar que los aumentos de precios sean comparables a la calidad.

Apuntando a los jóvenes compradores de clase alta

Según la compañía consultora de Bain & Company, la lenta compra hizo que la industria de bienes de lujo enfrentara los mayores contratiempos desde la crisis financiera que ocurrió en el período 2008-2009, más allá del impacto de Pandemi Covid-19.

El año pasado, la venta de bienes de lujo cayó un 1 por ciento a nivel mundial, y este año la tasa de ventas continúa disminuyendo. Bain & Company estima que habrá una disminución del 2-5 por ciento hasta el final del año, pero creen que las perspectivas son más brillantes en el futuro.

Claudia d’Arpizio y Federica Levato Dos analistas de Bain & Company declararon que el número de compradores de bienes de lujo aún se puede aumentar «expandiendo el alcance al mercado creciente y apuntando a más compradores de la generación joven de la clase media alta».

Sin embargo, la gran cantidad de compradores no es suficiente. Estas marcas deben cambiar el camino para interactuar con los consumidores jóvenes, reducir su dependencia de los viejos clientes y construir relaciones emocionales más profundas y pasar a través de simples límites de lealtad transaccionales.