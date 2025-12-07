Los agentes de Ojek golpearon a los conductores de Ojol en el oeste de Yakarta debido a la falta de pasajeros

Jacarta – Un video viral en las redes sociales muestra las acciones del conductor. taxibike en línea (ojol) es sospechoso de haber sido víctima de abuso por parte de un mototaxi base en la estación Duri, Tambora, oeste de Yakarta.

Lea también: De cara a la final del ARRC 2025, el equipo Astra Honda Racing estabiliza las emociones de los pilotos en medio de la presión



Este incidente fue subido a la cuenta de Instagram @warga.jakbar, el jueves 4 de diciembre de 2025 con la leyenda «Oh, jugando físicamente, normalmente gente así es difícil de morir, espinas todos los días».

Mientras tanto, se escribió que esta acción ocurrió cuando el mototaxista recogía a sus pasajeros.

Lea también: Sobre regulación de transporte en línea, se fortalece oposición a conductores de Ojol



Inicialmente, se vio pasar lentamente al mototaxista vestido con un impermeable. Entonces varias personas sospechosas de ser taxistas en la base intentaron comunicarse. De repente un puño voló hacia el casco del mototaxista.

Luego se intentó disolver esta acción pasajero el. Acto seguido, el mototaxista aceleró inmediatamente su vehículo.

Lea también: ¡Resulta que este es el precio de un Tumbler Tuku para pasajeros de KRL que se volvió viral porque desapareció y fue el detonante para que el oficial casi fuera despedido!



En respuesta a esto, el jefe de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía de Tambora, AKP Sudrajat Djumantara, dijo que el incidente supuestamente ocurrió debido a un malentendido.

«Entonces, cuando un mototaxis en línea quería transportar pasajeros, se produjo un malentendido entre los mototaxis de base, lo que resultó en una paliza como en el vídeo», dijo Sudrajat, en su declaración, citada el domingo 7 de diciembre de 2025.

Mientras tanto, Sudrajat dijo que la conmoción se produjo después de que el mototaxista recogiera a pasajeros que no se encontraban en el área acordada. En el lugar existe un acuerdo de que el ojol recogerá a los pasajeros un poco lejos de la base de Opang.

«En ese momento el mototaxi estaba en el lugar acordado, lo que ofendió al mototaxi de base», explicó Sudrajat.

Luego hubo una reprimenda y terminó en una discusión entre ambos que terminó en palizas.

«Había una discusión en el vídeo, lo que provocó que emociones«La base de mototaxis se despertó por la emoción y provocó palizas como en el vídeo», dijo Sudrajat.

Debido a este incidente, la policía ha detenido a los dos autores de la golpiza con las iniciales RU y M en la zona de Tambora.

«Detuvimos a los dos perpetradores en el distrito de Tambora. Detuvimos a los propios perpetradores dos horas después del incidente», explicó.

Los dos perpetradores también admitieron que sus acciones fueron causadas por las emociones provocadas por la base desierta, y el perpetrador M (45) se disculpó.

«Teníamos los ojos oscuros, por eso lo lamentamos.

«Sí señor, también se llama mototaxi. La base es muy tranquila. También pido disculpas por nuestro error», dijo.