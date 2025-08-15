El vicepresidente Gibran cambia el color del empate en la sesión anual del MPR, inicialmente rojo para ser azul

Yakarta, Viva – Vicepresidente (Wapres) RI Gibran rakabuming raka asistir Sesión anual de MPR RI 2025, viernes 15 de agosto de 2025.

Al llegar a 08.18 Wib, Gibran usa un traje negro con una camisa blanca y atar rojo. Pero la corbata de Gibran se convirtió en azul claro cuando comenzó la sesión anual del MPR indonesio.

El vicepresidente Gibran Rakabuming Raka asistió a la sesión anual del MPR/DPR RI

La corbata azul claro de Gibran está en línea con la corbata usada por el presidente Prabowo Subianto, que estuvo presente después. Todavía no se sabe cuál es la razón por la que Gibran cambió el color de la corbata que llevaba puesto.

Mientras Prabowo en la primera sesión anual de su MPR como presidente con un traje gris con una gorra. La aparición de Prabowo no es como el séptimo presidente de la República de Indonesia Joko Widodo (Jokowi) que usa ropa tradicional cada vez que asisten la sesión anual del MPR.

El presidente Prabowo pronunciará su discurso en la sesión anual del MPR. Además, Prabowo también pronunciará un discurso en el marco de la entrega del proyecto de ley (RUU) sobre el Presupuesto Estatal (APBN) de 2026 junto con el Memorando Financiero y los documentos de apoyo en la reunión plenaria del período de apertura de la Cámara de Representantes del año del Parlamento Indonesio 2025-2026.

