¡La naturaleza debe ser respetada, tratada y no puede ser destruida!

Jacarta – Presidente Prabowo Subianto enfatizó que Indonesia tiene una riqueza nacional enorme y próspera. Sin embargo, recordó a toda la comunidad protegerla y preservarla siempre. alam.

Prabowo expresó esto en su discurso al dar la bienvenida al Año Nuevo con refugiados de las víctimas de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra en el sur de Tapanuli, en el norte de Sumatra, el miércoles 31 de diciembre de 2025 por la noche.

«Por eso tenemos que respetar la naturaleza, tenemos que protegerla, tenemos que cuidarla y no destruirla. Estamos alerta porque la naturaleza a menudo presenta desafíos y pruebas para todos nosotros», dijo Prabowo.

Prabowo inspecciona el puente Bailey en el sur de Tapanuli Foto : Equipo de prensa del presidente Prabowo Subianto

Por lo tanto, Prabowo pidió a todos los niveles del Gabinete Rojo y Blanco que se turnen para controlar la evolución de la situación en todas las zonas afectadas. desastre. Pidió a todos los afectados que no se preocupen.

«Nos turnamos constantemente con mis asistentes. He asignado a todos los ministros para que se dividan para verificar, ver e inspeccionar todos los acontecimientos en todas las áreas que tienen un impacto», dijo.

Prabowo enfatizó que gobierno Indonesia está decidida a superar las dificultades pueblo. También recordó que el gobierno es elegido por el pueblo y debe trabajar para el pueblo.

«Creed y creed que vuestro gobierno, con toda la fuerza que tenemos, está decidido a ayudar a superar las dificultades del pueblo, ese es el objetivo del gobierno, ese es nuestro deber», dijo Prabowo.

«Fuimos elegidos por el pueblo, trabajamos para el pueblo y por eso decidí que a principios de este año debo estar con nuestro pueblo que está en problemas», continuó.

Prabowo admitió que estaba agradecido porque el manejo de inundaciones y deslizamientos de tierra durante un mes había progresado mucho. Aunque, dijo, el gobierno también enfrenta desafíos bastante grandes en el manejo de desastres.

«Estoy agradecido de que en este mes, aunque todavía hay muchos desafíos, hemos reportado muchos avances y éxitos. Me informaron que en el sur de Tapanuli ya no hay aldeas aisladas, y en todo el norte de Sumatra la mayoría ha experimentado mejoras», concluyó.

Prabowo también afirmó que estaba optimista y confiado porque el gobierno estaba llevando a cabo rápidamente la recuperación post-desastre. Sin embargo, pidió a todos los niveles no conformarse con los logros que ya tienen.