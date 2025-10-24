Man United dijo que tiene «uno de los mejores», como admite el técnico del Brighton, Carlos Baleba

El Manchester United recibe a Brighton y Hove Albion en Old Trafford para el inicio de la Premier League el sábado por la noche.

Carlos Baleba es interesante para el Manchester United (Imagen: Crystal Pix/MB Media/Getty Images)

El entrenador del Brighton and Hove Albion, Fabian Hurzeler, insiste en que el Manchester United tiene uno de los mejores entrenadores en Ruben Amorim y dijo que espera que Carlos Baleba haga una buena actuación este fin de semana.

Amorim está bajo presión esta temporada después de un comienzo difícil. La presión aumentó tras la derrota por 3-1 ante el Brentford el mes pasado.

Sin embargo, desde entonces el United ha ganado partidos consecutivos de la Premier League contra Sunderland y Liverpool. Antes del viaje de su equipo a Manchester, el técnico del Brighton, Hurzeler, anticipó el partido y habló sobre el entrenador del United, Amorim.

«Todo lo que puedo decir es que tengo muchas ganas de competir contra uno de los mejores entrenadores», dijo. «Creo que es uno de los mejores. Por supuesto, no está en una fase fácil con el Manchester, pero en el pasado ha demostrado lo bueno que puede ser.

“Creo que juegan más directo y vertical, por lo que intentan apuntar más balones largos. [Bryan] Mbeumo y [Benjamin] Sesko intenta ganar los segundos balones y progresar por la banda», añadió Hurzeler. «Intentan atacar el área con carreras profundas y, por supuesto, tienen muchas cualidades individuales.

«Pueden cambiar el partido con una sola acción, sea quien sea. Son un peligro para nosotros y tenemos que permanecer vivos durante los 90 minutos porque pueden marcar en cualquier fase».

Los Rojos siguen vigilando al centrocampista del Brighton Carlos Baleba. El estado de forma de Baleba ha sido indiferente esta campaña, pero Hurzeler insiste en que volverá a su mejor nivel.

«Creo que es muy importante entender que vimos muy buenas jugadas de Baleba contra el Newcastle y estoy feliz de escucharlo», añadió. «Lo más importante siempre es cómo se siente un jugador, que sienta que puede volver a hacer lo suyo.

«Ahora se trata de tomar todo el comportamiento que mostró contra Newcastle y convertirlo en hábitos. Si lo haces consistentemente, todos los días, en cada entrenamiento, muestras estos comportamientos y acciones, entonces adquieres hábitos. También siento que se está poniendo en mejor forma y espero que pueda continuar con esa actuación mañana».

