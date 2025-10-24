La policía nombra a 8 sospechosos en el caso de los estudiantes de Unila que murieron durante Diksar, había comités y ex alumnos

Bandarlampung, VIVA – Ditreskrimum Polda Lampung establecer ocho sospechar caso de educación básica (diksar) Alumno Economía respetuosa con el medio ambiente, Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Lampung (Mahepel FEB Unila).

«Sí, hemos nombrado a ocho sospechosos en el caso de abuso estudiantil de FEB Unila que causó la muerte de Pratama Wijaya Kusuma», dijo el viernes el director de investigación criminal de la policía regional de Lampung, el comisionado Indra Hermawan, en Bandarlampung.

Dijo que los ocho sospechosos que habíamos nombrado eran cuatro personas del comité y cuatro ex alumnos de Mahapel FEB Unila que participaron en el incidente.

«El comité designado por el sospechoso, a saber, AA, llevó a cabo bofetadas, puñetazos en el estómago, flexiones y sentadillas. El sospechoso AF llevó a cabo acciones sobre la víctima arrastrando y gateando, luego el sospechoso As abofeteó y Sy abofeteó y arrastró a la víctima mientras gateaba», dijo.

Luego, continuó, la participación de los cuatro ex alumnos que fueron nombrados sospechosos incluyó bofetadas, patadas, hacer subir Y incorporarse a la víctima.

«El sospechoso DAP hizo bofetadas y flexiones, los ex alumnos de PL hicieron bofetadas, patadas, flexiones y sentadillas. Luego el sospechoso RAN hizo una bofetada, se arrastró hasta pisar la espalda de la víctima. Luego AI dio una bofetada, pateó seis veces y ordenó flexiones», dijo.

Se sabe que un estudiante de la Universidad de Lampung (Unila), Pratama Wijaya Kusuma, era sospechoso de ser víctima de violencia física mientras asistía a Diksar Mahapel en el área de Gunung Betung, Pesawaran Regency, Lampung, del 14 al 17 de noviembre de 2024. Pratama Wijaya, según se informa, murió el 28 de abril de 2025. (Ant)