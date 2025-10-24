Al fortalecer la posición de líder del ecosistema Gold en Indonesia, Pegadaian gana el premio a la mejor innovación a través de cajeros automáticos Gold

Yakata, VIVA – PT Casa de empeños demuestra nuevamente su posición como líder en el ecosistema del oro. Esta vez, Pegadaian ganó el premio a la Mejor Innovación en el Foro de Subsidiarias de BRI Q3 2025, al que asistieron todos los holdings de BRI en Menara Brilian, Yakarta, el jueves (23/10/2025).

Este premio se otorgó por el avance de Pegadaian al brindar el servicio Automated Teller Gold Machine (Gold ATM), una innovación que facilita a las personas realizar transacciones de retiro y comprar lingotes de oro de forma independiente, rápida y sencilla, como los cajeros automáticos en general.

Presidente Director del PT Pegadaian, Damar Latri Setiawan

Esta actividad, que lleva el tema estratégico «Liderar a través de la innovación: dar forma al mercado, inspirar el cambio», enfatiza el compromiso de todas las subsidiarias del Grupo BRI de liderar el mercado a través de la innovación y el cambio inspirador. El presidente director de PT Pegadaian, Damar Latri Setiawan, dijo que este premio fue un impulso importante que despertó el entusiasmo de Pegadaian por seguir transformándose.

«Este premio a la Mejor Innovación es una prueba de que nuestra estrategia de integrar tecnología y oro ha recibido reconocimiento. Los cajeros automáticos Gold son una solución concreta para superar las limitaciones de tiempo y ubicación en las transacciones con oro», dijo Damar.

Pegadaian gana el premio a la mejor innovación en el Foro de filiales de BRI Q3 2025

Y añadió: «Esta innovación de Gold ATM está en línea con el tema ‘Liderar a través de la innovación’ y el papel de Pegadaian como parte de Ultra Micro Holding, es decir, ampliar el acceso público a inversiones seguras en oro. Con Gold ATM, estamos democratizando la propiedad de oro, haciéndola más fácil y más cercana a la comunidad, especialmente para los inversores jóvenes y los clientes que necesitan autoservicio las 24 horas».

El éxito de Pegadaian al alcanzar la primera posición entre las subsidiarias del Grupo BRI en varios períodos se puede ver en la publicación de medios Share of Voice data y ahora es reconocida por su innovación, mostrando una fuerte sinergia dentro del ecosistema BRI.

Pegadaian gana el premio a la mejor innovación en el Foro de filiales de BRI Q3 2025

Pegadaian continúa esforzándose por fortalecer el ecosistema del oro digital a través de las súper aplicaciones Tring. y la integración de servicios físicos innovadores como los cajeros automáticos de oro, asegurando que los servicios de inversión y empeño de oro no sean solo un pilar de la economía, sino también un pionero del cambio en la industria de servicios financieros no bancarios.

Se espera que este premio anime a todos los empleados de Pegadaian a continuar creando avances que sean relevantes para las necesidades del mercado, además de confirmar la posición de Pegadaian como líder en el ecosistema del oro en Indonesia. (LAN)