Yerusalén, Viva – Primer ministro Israel Benjamín Netanyahu reconoció que Israel comenzó a ser ostracado y enfrentado aislamiento que está aumentando en el escenario mundial. Alentó a Israel a convertirse en una «súper esparta» más independiente en los próximos años.

La declaración se hizo en medio del llamado de los países europeos para embargos y sanciones contra Israel durante la guerra en curso en Gaza, respondió por oponentes políticos y grupos de la industria de alta tecnología que culparon al primer ministro por el estatus de Israel que tenía problemas en el escenario mundial.

«Israel está en una especie de aislamiento», admitió Netanyahu, en una conferencia del Ministerio de Contador General de Contador en Jerusalén Tiempos de IsraelMiércoles 17 de septiembre de 2025.

«Cada vez más necesitaremos adaptarnos a economía El carácter de Autchi «, continuó, dijo el término para la independencia económica total, que se cerró del comercio global, como» la palabra que más odio «. «

Los manifestantes se reunieron mientras estaban de guardia fuera de la embajada israelí

«Creo en el mercado libre, pero podemos estar en una situación en la que nuestra industria de armas se ve obstaculizada. Necesitamos desarrollar la industria del armamento aquí, no solo la investigación y el desarrollo, sino también la capacidad de producir lo que necesitamos», dijo.

Ante el escenario «Atenas y Esparta», Israel será «Atenas y Super Sparta», dijo Netanyahu. «No hay otra opción; al menos en los próximos años, debemos enfrentar esfuerzos para aislarnos».

Israel ha enfrentado dos nuevas amenazas desde el comienzo de la guerra, explicó Netanyahu: cambios demográficos en Europa debido a la inmigración de los países de mayoría musulmana y la influencia de los actores anti-israelíes en plataformas digitales, asistidas por nuevas tecnologías.

El primer ministro dijo que estos desafíos habían sido planificados durante mucho tiempo, pero surgieron a la superficie durante la guerra en curso provocada por el ataque del grupo terrorista de Hamas el 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel.

El Primer Ministro comenzó su discurso alabando el éxito de Jerusalén en su campaña militar contra Irán y su poder terrorista en toda la región.

Según Netanyahu, estas campañas «eliminan la amenaza existencial que nos persigue, y todos los problemas [lainnya]- Economía, social, interna – será irrelevante si somos destruidos. «

Hizo hincapié en el daño que ocurrió en el programa de misiles nucleares y balísticos iraníes, enfatizó que Teherán construiría una o dos bombas nucleares, así como el poder de los destructores equivalentes a los misiles balísticos, dentro de un año, si Israel no interviniera.

Sin embargo, dijo, la antigua paz israelí controlada por nuevos problemas diplomáticos, dijo, ha sido maduro, pero acaba de salir a la superficie desde el comienzo de la guerra.

Culpe la migración musulmana en Europa y la propaganda en línea

Netanyahu discutió por primera vez los cambios demográficos en Europa, donde la «migración ilimitada» ha provocado que los musulmanes se conviertan en «minoría significativa, muy vocal, muy, muy agresiva». Los musulmanes en estos países presionan al gobierno europeo para que adopte políticas antiisraelíes, sus afirmaciones.

«Su enfoque no es Gaza, sino que se opone al sionismo en general, y a veces la agenda islámica que desafía a estos países», agregó el primer ministro.

«Esto crea restricciones, y todo tipo de sanciones, contra Israel, esto está sucediendo. Este es un proceso que ha estado sucediendo durante los últimos 30 años, y especialmente en la última década, y que cambia la situación internacional de Israel. Está muy claro», dijo.

Esta situación puede desencadenar un embargo de armas y, aunque esto es solo una amenaza por ahora, «el comienzo de las sanciones económicas», dijo Netanyahu.

El segundo desafío, según Netanyahu, es una inversión de «ONG rivales israelíes, entre ONG y países, como Qatar y China» para «influir en los medios occidentales con agendas anti-israelíes, bots de uso, inteligencias artificiales y anuncios». Dio un ejemplo de Tiktok.

«Esto nos coloca en una especie de aislamiento», dijo, y agregó que Israel podría combatir manifestaciones e incitación si invertir «fondos muy grandes» en un esfuerzo por combatir estas narraciones.

Pero por ahora, dijo, Israel debe desarrollar inmediatamente la capacidad de producir todo lo que necesita militar sin depender del comercio exterior.