Operación Estrella Azul un error, Indira pagó con su vida: Chidambaram







líder del congreso P Chidambaram afirmó que la Operación Estrella Azul no era la forma adecuada de capturar a los militantes refugiados en el Templo Dorado en 1984, por lo que la entonces primera ministra, Indira Gandhi, «pagó con su vida», informó la agencia de noticias PTI.

«Había una manera de recuperar y capturar a todos los militantes, pero la Operación Estrella Azul fue el camino equivocado y estoy de acuerdo en que la señora Gandhi pagó con su vida por el error, pero el error fue una decisión acumulativa del ejército, la inteligencia, la policía y la defensa civil y no se puede culpar completamente (solo) a la señora Gandhi», dijo el ex Ministro del Interior durante la presentación de un libro en Kasauli, Himachal Pradesh, el sábado, informó PTI.

Chidambaram hizo estas declaraciones durante una conversación con el periodista y autor Harinder Baweja sobre sus memorias «They Will Shoot You Madam: My Life Through Conflict» en el Festival Literario Khushwant Singh.

La Operación Estrella Azul fue una operación militar llevada a cabo entre el 1 y el 10 de junio de 1984 para expulsar al líder de Damdami Taksal, Jarnail Singh Bhindranwale, y a sus militantes del Templo Dorado en Amritsar, el lugar más sagrado entre los sikhs.

Ese mismo año, Indira Gandhi, la entonces primera ministra, fue asesinada.

Chidambaram dijo: «Sin faltar el respeto a ningún servicio u oficial militar, pero Operación Estrella Azul «No era la forma correcta de recuperar el Templo Dorado y unos 3 o 4 años más tarde mostramos la manera correcta al mantener al Ejército fuera en la Operación Trueno Negro», informó PTI.

La Operación Trueno Negro se llevó a cabo en 1986 y 1988 para expulsar a los militantes escondidos en el Templo Dorado.

Baweja dijo que la Operación Estrella Azul condujo al siguiente capítulo de violencia en Punjab. Añadió que Indira Gandhi «mezcló religión con política y contrató a Bhindranwale para ayudar a controlar a los Akalis», lo que, según ella, era una «idea extremadamente mala», informó PTI.

Chidambaram objetó la sugerencia de que Bhindranwale fue «creado» por Gandhi. «No estoy seguro de si la acusación contra la señora Gandhi de que ella creó Bindranwala es correcta», informó PTI.

La cuestión de Cachemira también se debatió extensamente en la presentación del libro. Baweja, que ha cubierto varios conflictos en el Valle, dijo: «Creo que los habitantes de Cachemira comprendieron muy pronto que Pakistán los estaba utilizando, pero de alguna manera Nueva Delhi nunca aprovechó la oportunidad para reducir el déficit de confianza con la gente del Valle.

«Estamos hablando de las heridas que los conflictos causan a la población», afirmó.

Chidambaram dijo que existe una historia alternativa de cachemir que el que «se ve todas las noches en la televisión».

(Con aportes de PTI)





