Gus Salam cree que los jóvenes de NU que denunciaron a Pandji a la policía estaban demasiado emocionados

Jacarta – El cuidador del internado islámico Mamba’ul Ma’arif Denanyar Jombang, KH Abdussalam Shohib evalúa al periodista cómico Pandji Pragiwaksono Según Polda Metro Jaya, un reflejo de la actitud de los jóvenes de NU que se ofenden fácilmente al afrontar los acontecimientos y priorizan los prejuicios en lugar de estudiar los hechos.

«Esa es una acción emocional que está lejos de tener un carácter independiente para poder entender y actuar con elegancia. Por otro lado, lo que Pandji Pragiwaksono hizo en la comedia stand up «Mens Rea» reportada por Rizki, no es más que revelar la ‘rareza’ de la práctica de la democracia, la política y el Estado en Indonesia», dijo en su declaración, el viernes 9 de enero de 2026.

El hombre que familiarmente se llama Gus Salam dijo que Pandji expresó su extrañeza verbalmente y la resumió en una sola broma con un matiz crítico. Material de broma de Pandji que relata el problema. mío con PBNUTambién se ha convertido en material que está incrustado en la mente de muchas personas dentro de la organización.

Pandji Pragiwaksono Foto : VIVA.co.id/Rizkya Fajarani Bahar

«Se discutió y tendió a convertirse en una broma de Nahdliyyin en muchos lugares, después de que Pak Prabowo lo revelara como candidato presidencial para 2024», dijo.

El vicepresidente de PWNU East Java 2018-2023 agregó que PBNU, que se dice que está involucrado en política, prácticamente se ha convertido en consumo público. Consideró que esto era un hecho y se había convertido en tema de estudio y debate en foros locales y nacionales por parte de muchos segmentos de la sociedad, tanto internos como externos a NU.

«Los indicadores son claramente visibles y observados por el público durante 2023-2024; tanto antes, durante y después de las celebraciones de las elecciones presidenciales de 2024», dijo Gus Salam.

Gus Salam cree que tiene sentido que PBNU reciba (recompense) concesiones mineras por su papel directo o indirecto en las prácticas políticas prácticas.

«Por lo tanto, para mí, el material presentado por Pandji Pragiwaksono en su comedia única «Mens Rea» es material que representa los pensamientos críticos de muchos grupos; revela hechos extraños, no calumnias de las prácticas estatales», dijo.

Enfatizó que el hecho es que el conflicto actual entre los líderes del PBNU también se basa en la cuestión de las concesiones mineras que se reciben y gestionan a través de corporaciones dirigidas por los líderes del PBNU.