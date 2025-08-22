13 negros -Outs movilizados de día

BLORA (Antara) – Un total de 13 de la Agencia Regional de Gestión de Desastres (BPBD) Muria Raya se utilizaron en un intento de combatir incendios ilegales de fuentes de petróleo en la aldea de Gandu, distrito de Bogorejo, regencia de Blora, Java central.

«Una docena de flota de Rembang, Pati, Kudus, Grobogan y Jepara BPBD», dijo el viernes la jefa interina de BPBD de Blora Mulyowati en Blora, el viernes.

Según él, la ayuda cruzada transregional es importante, por lo que el suministro de agua no se interrumpe como sucedió anteriormente.

«Hoy nos estamos preparando para un apagón con el apoyo de Pertamina Technicians. Un total de 13 capacidad de tanque de 5,000 litros de alerta en la ubicación. Esperemos que el suministro de agua no se detenga esta vez», dijo.

El equipo técnico de PT Pertamina, dijo, también ha preparado un método de apagón y equipo en el campo. Varios petroleros también están preparados para tomar agua alternativa, de modo que se mantenga el flujo de agua.

«En esencia, el agua no debe detenerse. Esa es una solicitud de Pertamina. Dios preparado, con esta coordinación, el fuego puede salir de inmediato. Pero seguimos vigilantes si existe la posibilidad de una nueva fuga», agregó.

Mulyowati agregó que a los residentes desplazados todavía se les pidió que permanecieran en el puesto hasta que las circunstancias se declararon seguras.

«En este momento, nuestro enfoque se extingue. La movilización de equipos grandes ciertamente requiere un acceso suave al tráfico, por lo que también esperamos que el apoyo de la comunidad no tenga lugar en el campo», dijo.

La fuente de petróleo en Dukuh Gendono tuvo lugar desde el domingo (8/17) alrededor de las 11:30 WIB en el que tres residentes murieron y otros dos heridos. Hasta hoy (8/22), el equipo conjunto todavía trata de realizar negros y los residentes alrededor de la ubicación del incendio también están siendo evacuados a un lugar seguro.

