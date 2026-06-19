Los compradores de Sports Direct pueden obtener 112 pegatinas de la Copa del Mundo Panini por 4 peniques cada una después de agotarse en Argos

El paquete de pegatinas tiene una gran demanda después de agotarse después de agotarse anteriormente en Argos.

Los fans pueden aumentar su colección de pegatinas por menos de £5 (Imagen: Getty Images)

Con la Copa Mundial de la FIFA 2026 en pleno apogeo, los fanáticos de Inglaterra están en lo más alto después de vencer a Croacia. Para conmemorar el evento, no es raro que los fanáticos tengan un recuerdo, algunos de los cuales pueden incluir las icónicas pegatinas de la Copa del Mundo de Panini.

Si bien es una tradición para muchos fanáticos, tanto jóvenes como mayores, hacerlo Intenta terminar el Mundial con un libro de cromos lleno el gran tamaño de la colección de este año puede hacerlo más difícil y costoso. Sin embargo, afortunadamente, los fanáticos pueden conseguir más de 100 calcomanías de la colección actual por solo 4 centavos cada una.

Sports Direct ofrece un pack de 15 Mega set de pegatinas Panini de la Copa Mundial de la FIFA 2026 por £ 19,99, que incluye 112 pegatinas para que los compradores las tengan en sus manos. Sin embargo, algunos compradores pueden conseguir el paquete por menos de £5 gracias a una oferta de devolución de dinero.

LEER MÁS: La aspiradora portátil Argos, perfecta para automóviles, baja a 33 peniques desde £ 20 en una oferta inteligente

LEER MÁS: Encontré un juego de cama «magnífico» de £43 reducido a £26 que es de «calidad increíble»

Sin embargo, los fanáticos deberán actuar rápidamente para aprovechar el acuerdo, ya que el paquete se agotó anteriormente en Sports Direct y Argos y tenía una gran demanda. Compradores que Regístrese para obtener una cuenta TopCashback gratuita puede conseguir el paquete de pegatinas de la Copa del Mundo por £ 4,66 después del reembolso, lo que hace que cada pegatina valga alrededor de 4 peniques.

Sin embargo, la oferta sólo está disponible para nuevos miembros de TopCashback, y los miembros existentes pagan £19,66 después de que se haya calculado el reembolso. También es importante tener en cuenta que Sports Direct cobra £ 4,99 por el envío estándar.

este año Colección de pegatinas de la Copa Mundial de la FIFA 2026 es uno de los más grandes jamás lanzados y contiene 930 pegatinas, incluidos retratos de jugadores, logotipos de equipos y pegatinas de los 48 equipos del torneo. Esto incluye a jugadores de primer nivel como Harry Kane, Jordan Pickford y Jude Bellingham.

El paquete contiene 112 pegatinas. (Imagen: Deporte directo)

Si prefieres un coleccionable diferente para celebrar el Mundial, puedes optar por el Figuras coleccionables de la mascota de la Copa Mundial de la FIFA 2026 de Sanyteral que están disponibles en Amazon por £ 49,99. Estas figuras cuentan con figuras auténticas de mascotas de la Copa Mundial de la FIFA 2026 de EE. UU., México y Canadá.

De lo contrario, aquellos que quieran algo más llamativo para el Mundial pueden hacerse con esto. Cadena de fútbol de Amazon que se ha reducido de £ 5,69 a £ 3,99. Este collar con joyas incrustadas viene con una pelota de fútbol de estilo minimalista en el centro y puede ser el regalo perfecto para todos los amigos y familiares locos por el fútbol.

Aunque no hay reseñas sobre el Mega set de pegatinas Panini de la Copa Mundial de la FIFA 2026 Disponible en el sitio web de Sports Direct, los compradores de Argos le dieron una calificación perfecta de cinco estrellas, y un cliente escribió: «Pegatinas increíbles».

Sin embargo, el mismo comprador también criticó el precio y añadió: “Las pegatinas tienen un precio ridículo”. Mientras tanto, otro crítico dijo: «Perfecto. Bien empaquetado y entrega/recogida muy rápida .”

Cómo conseguir las pegatinas del Mundial de Fútbol 2026 de Panini por 4 céntimos cada una