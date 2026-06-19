Los paseos en carruajes tirados por caballos en Central Park se suspendieron después de la muerte de un turista de 18 años

PARQUE CENTRAL (WABC) — El día después de que un adolescente muriera tras ser arrojado desde un carruaje de caballos en Central Park, el sindicato que representa a los conductores dice que ha suspendido todos los paseos por ahora.

La última tragedia ha provocado nuevos llamamientos para prohibir los carruajes de caballos en el parque.

El sindicato suspendió sus operaciones después de que Romanch Mahajan, un turista indio de 18 años, fuera arrojado de un carruaje fuera de control y asesinado. Un médico forense dictaminó que la causa de su muerte fue un traumatismo contundente y la forma de la muerte como un accidente.

«Estamos absolutamente destrozados y aturdidos por esta tragedia. Nunca antes habíamos tenido un accidente fatal como este. Cerramos los establos y cesamos las operaciones hoy mientras mantenemos extensas discusiones internas sobre los protocolos de seguridad y cómo se pueden mejorar», dijo el vicepresidente administrativo de TWULocal 100.

Alejandro Kemp.

Christina Hansen, también de TWU Local 100, dijo: «Definitivamente queremos devolver nuestros caballos al parque donde siempre han estado, ya sabes, pero en el momento apropiado».

Un video grabado con un teléfono celular capturó al conductor persiguiendo su carruaje después de que su caballo, por razones aún desconocidas, saliera corriendo con la familia de cuatro miembros todavía dentro.

El padre de la víctima, Deepak Mahajan, dijo al New York Times: «Estábamos gritando: ‘Ayúdenme, ayúdenme’… mi hijo, sólo para salvar a su madre, se cayó. Gritaba: ‘¡mamá!'».

El accidente solo ha acelerado los llamados de Central Park Conservancy y los grupos de defensa de los derechos de los animales PETA y NYCLASS para poner fin a la industria de los carruajes tirados por caballos.

Se produce poco más de una semana después de que otro caballo comiera una planta venenosa, se desplomara en Central Park y muriera.

«Primero, perdimos un caballo y uno de nuestros clientes murió… y la tragedia de la pérdida humana», dijo Hansen. «Este es nuestro tipo de cliente, ya sabes quién está aquí, celebra una ocasión especial y la gente viene aquí, celebra graduaciones, cumpleaños, aniversarios, y que algo como esto suceda, es simplemente devastador».

Mientras tanto, los líderes de la ciudad de Nueva York prometieron trabajar para poner fin a esta pintoresca atracción, que se remonta a una Nueva York romántica y pasada.

La presidenta del Concejo Municipal, Julie Menin, dijo que el cuerpo legislativo celebraría una audiencia el próximo mes sobre la Ley Ryder, el proyecto de ley respaldado por la entidad de conservación.

«El momento de actuar es ahora», escribió en la plataforma social X.

El alcalde Zohran Mamdani también reiteró su apoyo a poner fin a la industria, diciendo que trabajaría con el consejo, la industria y los defensores del bienestar animal para «lograr una transición justa que proteja a los trabajadores y al mismo tiempo acabar con los carruajes tirados por caballos en Central Park de una vez por todas».

Algunos propietarios de caballos dijeron que la industria necesita mejores regulaciones para hacerla más segura y que muchos accidentes relacionados con caballos podrían evitarse simplemente instalando postes de enganche en todo el parque para que los conductores puedan atar y asegurar sus caballos de manera segura, incluso en las paradas turísticas más populares para tomar fotografías.

El Sindicato de Trabajadores del Transporte dijo el jueves que la legislación introducida en el consejo la semana pasada haría precisamente eso.

«La introducción 937 es un proyecto de ley de protección laboral y bienestar de los caballos que exige, entre otras cosas, postes de enganche en todo el parque para que los conductores puedan atar y asegurar sus caballos, lo que podría incluir lugares donde los turistas a menudo quieren detenerse para tomar fotografías (como en esta trágica situación)», dijo el sindicato en un comunicado.

(La Associated Press contribuyó a este informe).

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