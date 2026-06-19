Mire bien los últimos renders del Galaxy A27 5G

TL;DR Se han filtrado imágenes de prensa del Galaxy A27 5G.

La filtración muestra el teléfono en tres colores: azul, negro y rosa.

Una de las imágenes revela que el A27 tendrá una batería de 5000 mAh.

Si bien se presta mucha atención a los próximos modelos Galaxy Z Fold y Flip, no debemos olvidarnos de los teléfonos asequibles de Samsung. Una filtración reciente reveló las especificaciones, dándonos una idea de qué esperar. Ahora ha llegado una nueva filtración que ofrece algunas imágenes que nunca antes habíamos visto.

la gente allí Ciudadano digital ha compartido imágenes de prensa del Galaxy A27 5G. Las primeras imágenes muestran los colores en los que estará disponible el dispositivo. Como aprendimos de filtraciones anteriores, habrá tres combinaciones de colores: rosa, azul y negro.

Junto con la imagen de arriba, el filtrador también compartió una imagen que parece confirmar algunos detalles. En la primera imagen a continuación, vemos Círculo para buscar en uso en el Galaxy A27 5G. La siguiente imagen parece confirmar que el dispositivo tendrá una batería de 5.000 mAh, la misma capacidad que el A26. También hay representaciones de chips con las letras CPU, GPU y NPU.

Como sabes, NPU significa unidad de procesamiento neuronal. Estos son componentes de hardware especializados destinados a manejar tareas de IA. Como resultado, este render muestra que Samsung transmitirá algunas de sus funciones de inteligencia artificial al A27 5G.

Samsung aún guarda silencio sobre cuándo se lanzará el Galaxy A27 5G. Sin embargo, se cree que se lanzará en la segunda mitad de este año. También se desconoce cuánto costará el A27 5G.