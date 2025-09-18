Lo que hizo Gianluigi Donnarumma en la conferencia de prensa de Man City le dio a Pep Guardiola un nuevo líder

Gianluigi Donnarumma dio su primera conferencia de prensa como jugador de Manchester City el domingo y mantuvo a la audiencia en la palma de sus manos.

Gianluigi Donnarumma cortó una figura impresionante durante su primera conferencia de prensa en Manchester City

La madre de Gianluigi Donnarumma se enfrentará a la lealtad dividida cuando asista al primer partido de la Liga de Campeones de su hijo para Manchester City el jueves por la noche.

Donnarumma es un napolitano de la infancia y su familia todavía viven en el área. Mama Marinella es uno de los miembros de la familia en su camino a Etihad el jueves para ver a su hijo en acción, pero el miércoles el portero de 26 años todavía no estaba seguro de dónde caería su apoyo.

Napoli como club y Nápoles como una ciudad está cerca del corazón de Donnarummma, y ​​después de haber dibujado una silla en el auditorio de los medios de comunicación en la Academia de Fútbol de la Ciudad para su primera conferencia de prensa desde que se mudaron de París St.-Germain, apenas se podía limpiar la sonrisa de su cara.

La «emoción» en Napoli y la sensación de unirse a un club donde se había puesto el corazón desde el comienzo del verano se han combinado para hacer de esta una semana memorable para Donnarumma. En el fin de semana, lanza su excelente debut contra el Manchester United y puedes ver por qué estaba brillando de oreja a oreja.

A pesar de toda la discusión sobre lo que puede hacer con sus pies, sabemos que Donnarumma es un par de manos seguras, y ese también fue el caso de un micrófono. Desde sus radios hasta su amistad con Erling Haaland, desde por qué dejó el PSG hasta cuando City hizo su movimiento por él, era un prater seguro y asegurado para una habitación llena de periodistas ingleses e italianos.

Donnarumma todavía aprendió inglés, respondió todas las preguntas en italiano, pero apenas saltó un ritmo. Puede que no sea estilísticamente el portero ideal de Pep Guardiola, pero es un jugador de fútbol de Guardiola ideal. Confidente pero modesto y todo sobre el equipo, ya mira a casa.

Aunque ha estado en el club por menos de una semana y solo ha jugado un partido, ya tiene la autoconfianza por todo lo que sabe sobre Napoli, sus internacionales italianos, Antonio Conte y sus compañeros de equipo.

Ganador de la Liga de Campeones la temporada pasada con PSG y el mejor portero de la competencia, Donnarumma ahora quiere ganarlo con City, y quiere lograr el comienzo perfecto.

«Uno de los objetivos que tenemos es esto [trophy]Siempre tenemos que soñar en grande, pero haciéndolo con humildad «, dijo. El primero en la Liga de Campeones es siempre el más complejo.

«Sé que Napoli muy bien, la ciudad es muy buena, el entrenador y algunos de mis compañeros de equipo de mi equipo nacional están allí, así que sé que es un gran equipo con el que jugamos y también digo estas cosas en el vestuario».

Guardiola ya ha nombrado a su grupo de liderazgo esta temporada, pero no es necesario imaginar que Donnarumma se está estableciendo rápidamente como una de las voces más grandes del vestuario.

El miércoles habló sobre la importancia de sí mismo que los objetivos celebraron y sus compañeros de equipo que celebran las salvaciones, quienes ocurrieron en la victoria por 3-0 contra United.

También reaccionó con calma a la única pregunta que podría haber perturbado sus plumas. Si su calidad como portero no duda, es su habilidad con los pies lo que llevó a preguntas si encaja bien en el sistema Guardiola o no.

Donnarumma expresó la confianza de que podría mejorar en esa área bajo la guía de Guardiola, pero también enfatizó que se trataba tanto de la toma de decisiones como la capacidad de aprobación.

«Tienes que oler un peligro, si estás en un momento difícil, deberías poder leer situaciones», dijo. «Hay momentos en los que puedes forzar el juego y los momentos en los que es mejor patearlo durante mucho tiempo y evitar situaciones peligrosas. Tienes que ser bueno para saber cómo puedes leer la situación, cuándo puedes jugar, juegas y cuándo no puedes, no».

Donnarumma intentará elegir sus momentos el jueves por la noche, pero pase lo que pase, sabe que sigue siendo un ídolo para miles de niños napolitanos.

«Lo sé muy bien porque a menudo me voy a casa», dijo. «Cuando veo a los niños pequeños, entiendo que tengo que ser un ejemplo. Siempre trataré de estar y estar disponible para ellos. Mi consejo es divertirme siempre, jugar al fútbol en tu cara, es un juego, los niños deben divertirse y jugar felizmente.

«Estoy muy vinculado a Napoli, por lo que muchos amigos y mi familia están allí. Estoy muy emocionado por el juego de mañana. Hubiera estado más emocionado si estuviera en Napoli. Toda mi familia está aquí. Mi madre tiene algunos problemas [with who to support]Espero que esté a mi lado, pero estoy feliz de jugar contra Napoli y un equipo tan grande. «