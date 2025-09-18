Banyumas se centra en la adquisición del mes de 2025 PMI de Rp2.5 mil millones

PURWOKERTO (Antara) – El Gobierno de Regencia (Pemkab) de Banyumas, Central Java se centra en la adquisición del Mes de la Cruz Roja Indonesia (PMI) en 2025, que equivale a Rp2.5 mil millones que se utilizarán para financiar varias actividades humanitarias durante todo el año en la región.

«Esperemos que el objetivo pueda superarse porque el potencial RP3.3 mil millones alcanza», dijo el regente de Banyumas Sadewo Tri Fastiono después de la declaración del Fondo PMI, mes de 2025 en el Panji Hall, Purwokerto, Banyumas Raincy, jueves.

Dijo que los fondos recolectados se utilizarían para varios programas sociales, que van desde donaciones de sangre, ayuda para el desastre para ayudar a las personas extremadamente pobres, incluida la oferta de letrinas y otras necesidades básicas.

Mencionado sobre la posibilidad de que la regencia del Gobierno de Banyumas utilice parte del Mes de Financiamiento de PMI en 2025 para subsidiar el inesperado presupuesto de gastos (BTT) que se absorbió para reparar daños a los activos del gobierno como resultado de disturbios durante la manifestación el 30 de agosto, porque los resultados se harían, porque se haría, porque se haría PMI, porque se haría.

Reconoció que el valor del daño como resultado de los disturbios alcanzó un rango de RP1 mil millones y el presupuesto que se utilizará para las reparaciones fue de BTT que ocasionalmente se asignó para la gestión de desastres.

«Hay información de que los fondos del medio quieren ser reemplazados,reembolsar. Pero hemos sugerido que no conozco líquido «, dijo.

Espera que en 2025 no haya desastres naturales importantes en la temporada de lluvias en Banyumas que requieren un manejo extraordinario.

Mientras tanto, al dar un discurso en la declaración del Mes del Fondo PMI en 2025, el Regente dijo que era optimista de que, bajo el liderazgo del Secretario Regional de Banyumas (Sekda), Agus Nur Hadie como presidente del Mes del Fondo PMI de 2025, la adquisición de fondos aumentaría considerablemente.

Apreciaba el desempeño de la oficina del fiscal público de Banyumas en 2024 como presidente del Fondo PMI -Month, porque logró superar el objetivo de que se establecieran 2,275 mil millones y se realizó 2,387,343.276.

«Alhamdulillah, el año pasado, la actividad del Mes de Financiamiento de PMI fue bien y dio resultados que excedieron el objetivo», dijo, quien también es el presidente de Banyumas Regency PMI.

Además, dijo que el mes de los fondos de PMI era la fuente más importante de ingresos de PMI para realizar misiones humanitarias.

En relación con esto, invitó a todos los elementos de la sociedad, incluidas las agencias verticales, Bumn, BUMD, el mundo de los negocios, la banca, las organizaciones sociales e instituciones educativas, para participar activamente en el éxito de estas actividades.

«Mientras más fondos se recopilen, mayores son los beneficios que se pueden dar a las personas necesitadas», dijo.

Leer también: PMI Semarang alienta a los jóvenes a convertirse en donantes de sangre